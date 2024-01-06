В ЕС обещают операционные решения для быстрой помощи Украине

В ЕС до сих пор не могут принять окончательное решение о финансовой помощи Украине

Фон дер Ляен призывает своих коллег в Евросоюзе не медлить с финальным решением в вопросе помощи Киеву, поскольку Россия вновь усилила ракетный террор против мирных украинцев.

Кроме того, она публично пообещала операционные решения со стороны своей команды для скорейшего решения этой проблемы.

Комиссия придет в Европейский Совет с операционными решениями, чтобы убедиться, что мы сможем договориться об Ukraine Facility. Затем перед Бельгией встанет ключевая задача как можно быстрее трансформировать политическое соглашение о программе через Совет ЕС и Европарламент, – заявила глава ЕК. Поделиться

Урсула фон дер Ляен в очередной раз обратила внимание на то, что Ukraine Facility является центральным элементом пересмотра многолетнего бюджета ЕС.

По ее убеждению, этот пересмотр должен быть завершен при председательстве Бельгии, чтобы официальный Брюссель имел возможность продолжить реализацию других политических приоритетов.

Журналисты поинтересовались у президентки ЕК, о каких "операционных решениях" по разблокированию помощи для Украины идет речь.

Политик не захотела раскрывать эту информацию, однако отметила, что они необходимы в сложившейся ситуации.

Она также напомнила, что Брюссель в канун Рождества выделил Киеву последний транш пакета поддержки на 2023 год в размере 18 миллиардов евро.