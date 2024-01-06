В ЄС обіцяють операційні рішення задля швидкої допомоги Україні

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наполягає на негайному схваленні чотирирічного плану допомоги Україні Ukraine Facility у розмірі 50 мільярдів євро.
У ЄС досі не можуть ухвалити остаточне рішення щодо фінансової допомоги Україні
Фон дер Ляєн закликає своїх колег у Євросоюзі не зволікати з фінальним рішенням стосовно допомоги Києву, оскільки Росія знову посилила ракетний терор проти мирних українців.
Окрім того, вона публічно пообіцяла операційні рішення з боку своєї команди для швидкого розв’язання цієї проблеми.
Урсула фон дер Ляєн вкотре звернула увагу на те, що Ukraine Facility є центральним елементом перегляду багаторічного бюджету ЄС.
На її переконання, цей перегляд повинен бути завершений за головування Бельгії, щоб офіційний Брюссель мав можливість продовжити реалізацію інших політичних пріоритетів.
Журналісти поцікавилися у президентки ЄК, про які "операційні рішення" щодо розблокування допомоги для України йдеться.
Політикиня не захотіла розкривати цю інформацію, одна зазначила, що вони є необхідними у ситуації, що склалася.
Вона також нагадала, що Брюссель напередодні Різдва виділив Києву останній транш пакета підтримки на 2023 рік у розмірі 18 мільярдів євро.
Це допоможе Україні профінансувати свої потреби на початок цього року. Це дає нам невелику свободу дій, але, звичайно, ми повинні працювати якомога наполегливіше і швидше, щоб виконати обіцяне, – підсумувала Урсула фон дер Ляєн.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-