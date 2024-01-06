В ЄС обіцяють операційні рішення задля швидкої допомоги Україні

У ЄС досі не можуть ухвалити остаточне рішення щодо фінансової допомоги Україні

Фон дер Ляєн закликає своїх колег у Євросоюзі не зволікати з фінальним рішенням стосовно допомоги Києву, оскільки Росія знову посилила ракетний терор проти мирних українців.

Окрім того, вона публічно пообіцяла операційні рішення з боку своєї команди для швидкого розв’язання цієї проблеми.

Комісія прийде до Європейської Ради з операційними рішеннями, аби впевнитись, що ми зможемо домовитися про Ukraine Facility. Потім перед Бельгією постане ключове завдання якнайшвидше трансформувати політичну угоду про програму через Раду ЄС та Європарламент, – заявила очільниця ЄК. Поширити

Урсула фон дер Ляєн вкотре звернула увагу на те, що Ukraine Facility є центральним елементом перегляду багаторічного бюджету ЄС.

На її переконання, цей перегляд повинен бути завершений за головування Бельгії, щоб офіційний Брюссель мав можливість продовжити реалізацію інших політичних пріоритетів.

Журналісти поцікавилися у президентки ЄК, про які "операційні рішення" щодо розблокування допомоги для України йдеться.

Політикиня не захотіла розкривати цю інформацію, одна зазначила, що вони є необхідними у ситуації, що склалася.

Вона також нагадала, що Брюссель напередодні Різдва виділив Києву останній транш пакета підтримки на 2023 рік у розмірі 18 мільярдів євро.

Це допоможе Україні профінансувати свої потреби на початок цього року. Це дає нам невелику свободу дій, але, звичайно, ми повинні працювати якомога наполегливіше і швидше, щоб виконати обіцяне, – підсумувала Урсула фон дер Ляєн.