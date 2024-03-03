Как ультраправые политики могут создать угрозу для ключевых ценностей ЕС

Партия социалистов уже начала кампанию по участию в выборах в Европейский парламент.

Ключевыми задачами европейские социалисты определяют защиту прав работников, обеспечение зарплат и борьбу с изменением климата.

Ультраправые являются ядом для демократии. У них нет другого проекта, кроме как уничтожить демократию и нашу общую социальную Европу, – заявляет комиссар ЕС от Люксембурга Николас Шмидт. Поделиться

Ожидается, что Шмидт должен бросить вызов президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен.

Что известно об угрозе победы ультраправых на выборах в Европарламент

Журналисты издания со ссылкой на данные опросов отмечают, что у ультраправых и националистических прав есть все шансы на победу в выборах в Европарламент в июне.

При этом левоцентристы и демократы должны сохранить такое же количество мест в европейском законодательном органе, даже если разрыв между ними и более сильной правоцентристской силой будет расти

Что еще хуже для левоцентристов, у ультраправых высокие результаты у некоторых из своих последних настоящих бастионов власти в ЕС, а именно в Германии, Португалии и Румынии, - отмечается в материале. Поделиться

Лидер Демократической партии Италии Элли Шляйн направила упреждающий удар консерваторам, управляющим еще двумя правыми партиями в ее стране.

Где предел для Европейской народной партии? – спрашивает она. Поделиться

В то же время премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил, что "сама душа Европы под угрозой".

Солидер немецких социал-демократов Ларс Клингбайль сказал, что приоритеты кампании должны быть на заработках людей, доступном жилью и пенсиям.