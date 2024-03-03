В ЕС обеспокоены ростом популярности радикальных политиков — Politico
Категория
Политика
Дата публикации

В ЕС обеспокоены ростом популярности радикальных политиков — Politico

Европарламент
Читати українською
Источник:  Politico

Представители Партии европейских социалистов предупреждают об угрозе, которую несет рост популярности ультраправых радикальных политических сил.

Как ультраправые политики могут создать угрозу для ключевых ценностей ЕС

Партия социалистов уже начала кампанию по участию в выборах в Европейский парламент.

Ключевыми задачами европейские социалисты определяют защиту прав работников, обеспечение зарплат и борьбу с изменением климата.

Ультраправые являются ядом для демократии. У них нет другого проекта, кроме как уничтожить демократию и нашу общую социальную Европу, – заявляет комиссар ЕС от Люксембурга Николас Шмидт.

Ожидается, что Шмидт должен бросить вызов президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен.

Что известно об угрозе победы ультраправых на выборах в Европарламент

Журналисты издания со ссылкой на данные опросов отмечают, что у ультраправых и националистических прав есть все шансы на победу в выборах в Европарламент в июне.

При этом левоцентристы и демократы должны сохранить такое же количество мест в европейском законодательном органе, даже если разрыв между ними и более сильной правоцентристской силой будет расти

Что еще хуже для левоцентристов, у ультраправых высокие результаты у некоторых из своих последних настоящих бастионов власти в ЕС, а именно в Германии, Португалии и Румынии, - отмечается в материале.

Лидер Демократической партии Италии Элли Шляйн направила упреждающий удар консерваторам, управляющим еще двумя правыми партиями в ее стране.

Где предел для Европейской народной партии? – спрашивает она.

В то же время премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил, что "сама душа Европы под угрозой".

Солидер немецких социал-демократов Ларс Клингбайль сказал, что приоритеты кампании должны быть на заработках людей, доступном жилью и пенсиям.

Если мы это сделаем, то я убежден, что мы вернем людей, которые в этот момент сказали, что я буду голосовать за правых популистов, - подчеркнул политик.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Европарламент начал расследовать связи латвийской депутатки с ФСБ
Татьяна Жданок
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Совет ЕС и Европарламент согласовали новый механизм поддержки Украины
ЕС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Европарламент одобрил предоставление Украине 50 млрд евро помощи
ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?