Представители Партии европейских социалистов предупреждают об угрозе, которую несет рост популярности ультраправых радикальных политических сил.
Как ультраправые политики могут создать угрозу для ключевых ценностей ЕС
Партия социалистов уже начала кампанию по участию в выборах в Европейский парламент.
Ключевыми задачами европейские социалисты определяют защиту прав работников, обеспечение зарплат и борьбу с изменением климата.
Ожидается, что Шмидт должен бросить вызов президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен.
Что известно об угрозе победы ультраправых на выборах в Европарламент
Журналисты издания со ссылкой на данные опросов отмечают, что у ультраправых и националистических прав есть все шансы на победу в выборах в Европарламент в июне.
При этом левоцентристы и демократы должны сохранить такое же количество мест в европейском законодательном органе, даже если разрыв между ними и более сильной правоцентристской силой будет расти
Лидер Демократической партии Италии Элли Шляйн направила упреждающий удар консерваторам, управляющим еще двумя правыми партиями в ее стране.
В то же время премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил, что "сама душа Европы под угрозой".
Солидер немецких социал-демократов Ларс Клингбайль сказал, что приоритеты кампании должны быть на заработках людей, доступном жилью и пенсиям.
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