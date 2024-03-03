Як ультраправі політики можуть створити загрозу для ключових цінностей ЄС

Зазначається, що Партія соціалістів вже розпочала кампанію із участі у виборах до Європейського парламенту.

Ключовими завданнями європейські соціалісти визначають захист прав працівників, забезпечення зарплат і боротьба зі зміною клімату.

Ультраправі є отрутою для демократії. У них немає іншого проекту, окрім як знищити демократію та нашу спільну соціальну Європу, - заявляє комісар ЄС від Люксембургу Ніколас Шміт. Поширити

Очікується, що Шміт має кинути виклик президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Що відомо про загрозу перемоги ультраправих на виборах до Європарламенту

Журналісти видання із посиланням на данні опитувань зазначають, що ультраправі і націоналістичні праві мають всі шанси на перемогу у виборах до Європарламенту у червні.

При цьому лівоцентристи і демократи мають зберегти таку саму кількість місць у європейському законодавчому органі, навіть якщо розрив між ними та сильнішою правоцентристською силою зростатиме

Що ще гірше для лівоцентристів, ультраправі мають високі результати в деяких зі своїх останніх справжніх бастіонів влади в ЄС, а саме в Німеччині, Португалії та Румунії, - зазначається у матеріалі. Поширити

Лідер Демократичної партії Італії Еллі Шляйн надіслала попереджувальний удар консерваторам, які керують ще двома правими партіями в її країні.

Де межа для Європейської народної партії? - питається вона. Поширити

У той же час рем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес попередив, що "сама душа Європи під загрозою".

Співлідер німецьких соціал-демократів Ларс Клінгбайль сказав, що пріоритети кампанії мають бути на заробітках людей, доступному житлі та пенсіях.