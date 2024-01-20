В ЕС планируют увеличить расходы на помощь Украине

Во внешнеполитическом ведомстве ЕС предлагают план по увеличению возмещения расходов европейским странам, предоставляющим вооружение Украине.
Что известно о предложении создания Фонда помощи Украине
Предлагаемый дипломатическим ведомством ЕС документ содержит условия создания Фонда помощи Украине с объемом годового бюджета в размере 5 млрд евро.
Журналисты издания объясняют, что в настоящее время страны ЕС получают компенсацию за вооружение, предоставленное Украине.
В частности, объем средств в Фонде несколько раз увеличивался, однако для проведения выплат из него необходимо единодушное решение всех стран ЕС.
Представители большинства стран ЕС стремятся встроить фонд в Европейский фонд мира, в то время как другие выступают за сохранение существующего формата.
В Фонде, как добавляют авторы материала, будет разделено предоставление Украине летальной и нелетальной помощи от стран ЕС за счет совместных закупок у европейских производителей обороны.
Как в ЕС планируют использовать новый фонд помощи Украине
Предполагается, что фонд будет использоваться для удовлетворения насущных потребностей Украины в артиллерии, специализированных боеприпасах, беспилотниках и средствах ПВО.
Добавляется, что дальнейшие сопоставимые ежегодные увеличения могут быть предусмотрены до 2027 года исходя из потребностей Украины и при условии политического руководства со стороны государств-членов.
В материале отмечается, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину было одобрено семь пакетов на общую сумму 3,5 млрд. евро, а также 2 млрд. евро на поставку боеприпасов.
Страны-члены ЕС спорят о ставках возмещения и использования фонда для компенсации закупок, а Венгрия заблокировала восьмой транш финансирования для компенсации странам ЕС за поставки.
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