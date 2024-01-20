В ЕС планируют увеличить расходы на помощь Украине

Что известно о предложении создания Фонда помощи Украине

Предлагаемый дипломатическим ведомством ЕС документ содержит условия создания Фонда помощи Украине с объемом годового бюджета в размере 5 млрд евро.

Журналисты издания объясняют, что в настоящее время страны ЕС получают компенсацию за вооружение, предоставленное Украине.

В частности, объем средств в Фонде несколько раз увеличивался, однако для проведения выплат из него необходимо единодушное решение всех стран ЕС.

Дипломатические представители нескольких стран, в том числе Германии, на встрече в среду предположили, что EPF в том виде, в котором он существует сейчас, становится менее эффективным, поскольку большая часть будущих поставок будет производиться за счет новых закупок вооружений, а не из имеющихся запасов , – объясняется в материале издания. Поделиться

Представители большинства стран ЕС стремятся встроить фонд в Европейский фонд мира, в то время как другие выступают за сохранение существующего формата.

В Фонде, как добавляют авторы материала, будет разделено предоставление Украине летальной и нелетальной помощи от стран ЕС за счет совместных закупок у европейских производителей обороны.

Как в ЕС планируют использовать новый фонд помощи Украине

Предполагается, что фонд будет использоваться для удовлетворения насущных потребностей Украины в артиллерии, специализированных боеприпасах, беспилотниках и средствах ПВО.

Необходимо как можно быстрее достичь политического согласия по поводу предложенной цели – увеличить общий финансовый потолок EPF на 5 млрд евро, специально выделенных для Украины, - отмечают представители Службы внешней дипломатии ЕС. Поделиться

Добавляется, что дальнейшие сопоставимые ежегодные увеличения могут быть предусмотрены до 2027 года исходя из потребностей Украины и при условии политического руководства со стороны государств-членов.

В материале отмечается, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину было одобрено семь пакетов на общую сумму 3,5 млрд. евро, а также 2 млрд. евро на поставку боеприпасов.

Страны-члены ЕС спорят о ставках возмещения и использования фонда для компенсации закупок, а Венгрия заблокировала восьмой транш финансирования для компенсации странам ЕС за поставки.