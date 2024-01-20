В ЄС планують збільшити витрати на допомогу Україні

У зовнішньополітичному відомстві ЄС пропонують план зі збільшення відшкодування витрат європейським країнам, які надають озброєння Україні.

Що відомо про пропозицію створення Фонду допомоги Україні

Зазначається, що запропонований дипломатичним відомством ЄС документ містить умови створення Фонду допомоги Україні із обсягом річного бюджету у розмірі 5 млрд євро.

Журналісти видання пояснюють, що наразі країни ЄС отримують компенсацію за озброєння, надані Україні.

Зокрема, обсяг коштів у Фонді кілька разів збільшувався, однак для проведення виплат коштів з нього необхідне одностайне рішення всіх країн ЄС.

Дипломатичні представники кількох країн, в тому числі Німеччини, на зустрічі в середу припустили, що EPF в тому вигляді, в якому він існує зараз, стає менш ефективним, оскільки більша частина майбутніх поставок буде здійснюватися за рахунок нових закупівель озброєнь, а не з наявних запасів, - пояснюється у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що представники більшості країн ЄС прагнуть вбудувати фонд у Європейський фонд миру, у той час як інші виступають за збереження існуючого формату.

У Фонді, як додають автори матеріалу, буде розділено надання Україні летальної та нелетальної допомоги від країн ЄС за рахунок спільних закупівель у європейських обороннних виробників.

Як в ЄС планують використовувати новий фонд допомоги Україні

Передбачається, що фонд буде використовуватися для задоволення найбільш нагальних потреб України в артилерії, спеціалізованих боєприпасах, безпілотниках та засобах ППО.

Необхідно якнайшвидше досягти політичної згоди щодо запропонованої мети – збільшити загальну фінансову стелю EPF на 5 млрд євро, спеціально виділених для України, - зазначають представники Служби зовнішньої дипломатії ЄС. Поширити

Додається, що подальші співставні щорічні збільшення можуть бути передбачені до 2027 року, виходячи з потреб України та за умови політичного керівництва з боку держав-членів.

У матеріалі зазначається, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну було схвалено сім пакетів на загальну суму 3,5 млрд євро, а також 2 млрд євро на постачання боєприпасів.

Країни-члени ЄС сперечаються щодо ставок відшкодування і використання фонду для компенсації закупівель, а Угорщина заблокувала восьмий транш фінансування для компенсації країнам ЄС за поставки.