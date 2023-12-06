В ЕС пока имеют меньше половины запланированного количества обещанных снарядов для Украины — Reuters

Страны ЕС дополнительно заказали производство еще 60 тыс. артиллерийских снарядов в рамках плана передачи Украины миллиону боеприпасов.
Что не так с предоставлением обещанного Украине миллиона артснарядов от ЕС
По информации журналистов, нынешняя схема ЕС была ключевой в рамках инициативы по увеличению производства 155-мм артиллерийских снарядов для Украины.
Эта схема, как отмечается, позволяет странам предоставлять заказы промышленным предприятиям по контрактам, заключенным Европейским оборонным агентством.
Широкая инициатива, начатая в марте, предложила разные схемы поставки 1 миллиона снарядов и ракет в Украину в течение года.
В рамках этих двух схем удалось получить около 480 тыс. боеприпасов, что не составляет даже половины из обещанного Украине миллиона.
В знак обеспокоенности низким объемом заказов в проекте декларации саммита ЕС на следующей неделе "подчеркивается настоятельная потребность ускорить поставки ракет и боеприпасов, в частности в рамках инициативы по поставке одного миллиона артиллерийских боеприпасов".
В ЕОА не уточнили размер последнего заказа от ЕС, но анонимные источники Reuters заявили, что общее количество составило всего 60 тыс. снарядов.
Что известно о передаче Украине артиллерийских снарядов от Германии
Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшие месяцы его страна передаст Украине 200 тыс артиллерийских снарядов.
В интервью немецкому ZDF политик, комментируя поставки западного оружия в Украину, указал, что отстают от целей стран-партнеров. Писториус отметил, что планы поставок недовыполняются из-за того, что оборонная промышленность стран не может производить необходимое количество продукции быстро.
Министр подчеркнул, что нужно время на создание заводских мощностей, создание соответствующих запасов сырья, чтобы потом быстро производить.
В качестве примера он приводит производство танковых боеприпасов Gepard, которое Германии пришлось восстановить. Писториус отметил, что это произошло быстро, но и на это ушло полгода.
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