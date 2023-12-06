В ЕС пока имеют меньше половины запланированного количества обещанных снарядов для Украины — Reuters

Что не так с предоставлением обещанного Украине миллиона артснарядов от ЕС

По информации журналистов, нынешняя схема ЕС была ключевой в рамках инициативы по увеличению производства 155-мм артиллерийских снарядов для Украины.

Эта схема, как отмечается, позволяет странам предоставлять заказы промышленным предприятиям по контрактам, заключенным Европейским оборонным агентством.

Широкая инициатива, начатая в марте, предложила разные схемы поставки 1 миллиона снарядов и ракет в Украину в течение года.

В рамках этих двух схем удалось получить около 480 тыс. боеприпасов, что не составляет даже половины из обещанного Украине миллиона.

В знак обеспокоенности низким объемом заказов в проекте декларации саммита ЕС на следующей неделе "подчеркивается настоятельная потребность ускорить поставки ракет и боеприпасов, в частности в рамках инициативы по поставке одного миллиона артиллерийских боеприпасов".

В ЕОА не уточнили размер последнего заказа от ЕС, но анонимные источники Reuters заявили, что общее количество составило всего 60 тыс. снарядов.

Что известно о передаче Украине артиллерийских снарядов от Германии

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшие месяцы его страна передаст Украине 200 тыс артиллерийских снарядов.

В интервью немецкому ZDF политик, комментируя поставки западного оружия в Украину, указал, что отстают от целей стран-партнеров. Писториус отметил, что планы поставок недовыполняются из-за того, что оборонная промышленность стран не может производить необходимое количество продукции быстро.

Эта цифра породила ожидания, которые, в конце концов, не оправдались. Для промышленности вооружений, берущей свое начало еще с мирного времени, непросто выработать миллион. Можно предположить, что в ближайшие месяцы будет лучше. Но на все нужно время, и это не вопрос политических решений или финансовых ресурсов. Пока мы имеем проблему, что вооруженная промышленность не может обеспечить поставки в определенных областях так быстро, как есть потребность". Это касается боеприпасов, а также систем ПВО. Но оборонная промышленность наращивает мощности, "где только может, - отметил Писториус относительно обещанного Украине миллиона боеприпасы от ЕС. Поделиться

Министр подчеркнул, что нужно время на создание заводских мощностей, создание соответствующих запасов сырья, чтобы потом быстро производить.

В качестве примера он приводит производство танковых боеприпасов Gepard, которое Германии пришлось восстановить. Писториус отметил, что это произошло быстро, но и на это ушло полгода.