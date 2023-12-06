В ЄС поки мають менше половини запланованої кількості обіцяних снарядів для України — Reuters

Що не так із наданням обіцяного Україні мільйону артснарядів від ЄС

За інформацією журналістів видання, нинішня схема ЄС була ключовою у рамках ініціативи зі збільшення виробництва 155-мм артилерійських снарядів для України.

Ця схема, як зазначається, дозволяє країнам надавати замовлення промисловим підприємствам, за контрактами, укладеними Європейським оборонним агентством.

Ширша ініціатива, започаткована в березні, запропонувала різні схеми постачання 1 мільйона снарядів і ракет в Україну протягом року.

У рамках цих двох схем вдалось отримати близько 480 тис боєприпасів, що не складає навіть половини із обіцяного Україні мільйона.

На знак занепокоєння низьким обсягом замовлень в проекті декларації саміту ЄС наступного тижня "підкреслюється нагальна потреба прискорити постачання ракет і боєприпасів, зокрема в рамках ініціативи з постачання одного мільйона артилерійських боєприпасів".

В ЄОА не уточнили розмір останнього замовлення від ЄС, але анонімні джерела Reuters заявили, що загальна кількість склала лише 60 тис снарядів.

Що відомо про передачу Україні артилерійських снарядів від Німеччини

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що протягом найближчих місяців його країна передасть Україні 200 тис артилерійських снарядів.

В інтерв’ю німецькому ZDF політик, коментуючи поставки західної зброї в Україну, вказав, що наразі відстають від цілей країн-партнерів. Пісторіус зазначив, що плани поставок недовиконуються через те, що оборонна промисловість країн не може виробляти необхідну кількість продукції швидко.

Ця цифра породила очікування, які врешті-решт не виправдалися. Для промисловості озброєнь, яка бере свій початок ще з мирного часу, непросто виробити мільйон. Можна припустити, що найближчими місяцями буде краще. Але на все потрібен час, і це не питання політичних рішень чи фінансових ресурсів. Наразі ми маємо проблему, що збройна промисловість не може забезпечити постачання в певних областях так швидко, як є потреба". Це стосується боєприпасів, а також систем ППО. Але оборонна промисловість нарощує потужності, "де тільки може, - зазначив Пісторіус стосовно обіцяного Україні мільйона боєприпасів від ЄС. Поширити

Міністр підкреслив, що потрібен час на створення заводських потужностей, створення відповідних запасів сировини, щоб потім швидко виробляти.

Як приклад він наводить виробництво танкових боєприпасів Gepard, яке Німеччині довелося відновити. Пісторіус зазначив, що це сталося швидко, але й на це знадобилося півроку.