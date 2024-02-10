В Эстонии уже готовятся к войне с Россией
Категория
Политика
Дата публикации

В Эстонии уже готовятся к войне с Россией

Флаг Естонии
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Источник:  Голос Америки

По словам главы Конгресса украинцев Эстонии Веры Конык, в балтийской стране уже откровенно говорят о вероятном нападении РФ и подготовке к нему.

Как в Эстонии готовятся к вероятной войне с Россией

Эстония начала готовиться к возможной войне с Россией как только обрела свою независимость. Потому что точно знает, что такое РФ и что такое российская оккупация, – отметила Коник.

По ее словам, в стране все еще проживают представители помнящего депортацию поколения, начало советской оккупации и провозглашения первой Эстонской республики.

Коник подчеркнула, что граждане Эстонии всегда имели тревогу по поводу повторения попытки оккупации их страны Россией.

В частности, в рамках оборонных усилий в стране работает система самообороны – Союз обороны Кайтселийт, который включает в себя добровольческие военизированные формирования, которые делятся боевым опросом с украинскими военными.

А в лесах и частных угодьях страны уже установлены "зубы дракона" и бетонные блоки.

Что известно о расколе в эстонском обществе

При этом Коник отметила, что эстонское общество в настоящее время разделено на тех, кто понимает угрозу со стороны РФ и продолжает верить российской пропаганде.

По ее словам, четверть населения страны остается русскоязычной и находится под влиянием кремлевской пропаганды.

По оценкам местных экспертов, всего 10% русскоязычного населения страны критически оценивает информацию из РФ.

Это два параллельных мира – эстонцы и так называемое русскоязычное население Эстонии. Говорящие по-русски очень часто откровенно настроены на РФ, это видно... в отдельных проявлениях в публичном пространстве страны

Конек подчеркнула, что после нападения России на Украину в 2014 году в Эстонии сделали вывод об отсутствии работы с русскоязычным населением.

Для русскоязычных был открыт канал по-русски с правдивой информацией о ситуации в РФ.

В стране есть бесплатные курсы базового уровня эстонского языка. А курс адаптации для вновь прибывших обязывает приобрести хотя бы элементарные знания по истории и культуре эстонцев.

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