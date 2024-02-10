За словами глави Конгресу українців Естонії Віри Коник, у балтійській країні наразі вже відверто розмовляють про ймовірний напад РФ та підготовку до нього.

Як в Естонії готуються до ймовірної війни із Росією

Естонія почала готуватися до можливої війни з Росією як тільки здобула свою незалежність. Тому що точно знає, що таке РФ і що таке російська окупація, - зазначила Коник.

За її словами, у країні все ще проживають представники покоління, яке пам'ятає депортацію, початок радянської окупації та проголошення першої Естонської республіки.

Коник підкреслила, що громадяни Естонії завжди мали тривогу щодо повторення спроби окупації їхньої країни Росією.

Зокрема, у рамках оборонних зусиль у країні працює система самооборони – Союз оборони Кайтселійт, який включає добровольчі воєнізовані формування, які наразі діляться бойовим опитом із українськими військовими.

А у лісах та на приватних угіддях країни вже встановлено "зуби дракона" та бетонні блоки.

Що відомо про розкол в естонському суспільстві

При цьому Коник зазначила, що естонське суспільство наразі розділене на тих, хто розуміє загрозу з боку РФ та тих, хто продовжує вірити російській пропаганді.

За її словами, чверть населення країни залишається російськомовною і перебуває під впливом кремлівської пропаганди.

За оцінками місцевих експертів, лише 10% російськомовного населення країни критично оцінює інформацію з РФ.

Це два паралельні світи - естонці і так зване російськомовне населення Естонії. Ті, хто розмовляють російською, дуже часто відверто налаштовані на РФ, це видно... в окремих проявах у публічному просторі країни

Коник підкреслила, що після нападу Росії на Україну у 2014 році в Естонії зробили висновок щодо відсутності роботи із російськомовним населенням.

Для російськомовних було відкрито канал російською із правдивою інформацією стосовно ситуації в РФ.

У країні є також безкоштовні курси базового рівня естонської мови. А курс адаптації для новоприбулих зобов'язує набути хоча б елементарні знання з історії та культури естонців.