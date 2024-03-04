В Эстонии заявили о резком изменении парадигмы поддержки Украины
Категория
Политика
Дата публикации

В Эстонии заявили о резком изменении парадигмы поддержки Украины

Макрон
Читати українською
Источник:  ERR

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна считает, что именно французскому лидеру Эммануэлю Макрону удалось подтолкнуть западных лидеров к усилению поддержки Украины на фоне ее войны с Россией.

Макрон нашел способ помочь Украине

По убеждению эстонского дипломата, неожиданное заявление президента Франции о потенциальной возможности введения западных войск в Украину указывает на то, что Запад наконец-то осознал важность победы Украины в войне.

Маргус Тсахкна также настаивает на том, что Евросоюзу "следует выполнить уже данные обещания".

Как известно, официальный Брюссель до сих пор не передал ВСУ обещанный миллион боеприпасов.

Именно поэтому глава МИД Эстонии призвал ЕС "быть смелее и амбициознее".

Заявление Макрона о том, что он может рассмотреть возможность отправки войск в Украину, было сменой парадигмы. Это показывает, что важность победы Украины дошла до принимающих решения западных политиков, и они готовы сделать больше.

Маргус Тсахкна

Маргус Тсахкна

Глава МИД Эстонии

Насколько реальна возможность введения западных войск в Украину

Маргус Тсахкна официально подтвердил, что по состоянию на сегодняшний день партнерам Киева не удалось достичь консенсуса в вопросе отправки войск в Украину.

Тем не менее дипломат считает, что заявление Макрона все равно может изменить отношение некоторых стран к немедленной военной помощи Украине, поскольку это, безусловно, будет более простым решением, чем прямое вмешательство.

Важно отметить, что в вопросе боеприпасов был упразднен принцип, согласно которому они должны поступать только от европейской оборонной промышленности. Хорошо, что мы обсуждаем разные варианты и наш приоритет — как можно быстрее доставить боеприпасы в Украину, получая их отовсюду, откуда только возможно, — подчеркнул дипломат.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Белом доме высказались о заявлении Макрона по поводу отправки войск в Украину
Джон Кирби
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский отреагировал на слова Макрона о возможности отправки западных войск в Украину
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Опасно для Украины. В Германии паникуют из-за позиции Макрона
Шольц и Макрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?