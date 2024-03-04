В Эстонии заявили о резком изменении парадигмы поддержки Украины

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна считает, что именно французскому лидеру Эммануэлю Макрону удалось подтолкнуть западных лидеров к усилению поддержки Украины на фоне ее войны с Россией.

Макрон нашел способ помочь Украине

По убеждению эстонского дипломата, неожиданное заявление президента Франции о потенциальной возможности введения западных войск в Украину указывает на то, что Запад наконец-то осознал важность победы Украины в войне.

Маргус Тсахкна также настаивает на том, что Евросоюзу "следует выполнить уже данные обещания".

Как известно, официальный Брюссель до сих пор не передал ВСУ обещанный миллион боеприпасов.

Именно поэтому глава МИД Эстонии призвал ЕС "быть смелее и амбициознее".

Заявление Макрона о том, что он может рассмотреть возможность отправки войск в Украину, было сменой парадигмы. Это показывает, что важность победы Украины дошла до принимающих решения западных политиков, и они готовы сделать больше. Маргус Тсахкна Глава МИД Эстонии

Насколько реальна возможность введения западных войск в Украину

Маргус Тсахкна официально подтвердил, что по состоянию на сегодняшний день партнерам Киева не удалось достичь консенсуса в вопросе отправки войск в Украину.

Тем не менее дипломат считает, что заявление Макрона все равно может изменить отношение некоторых стран к немедленной военной помощи Украине, поскольку это, безусловно, будет более простым решением, чем прямое вмешательство.