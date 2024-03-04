В Естонії заявили про різку зміну парадигми підтримки України

Очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна вважає, що саме французькому лідеру Еммануелю Макрону вдалося підштовхнути західних лідерів до посилення підтримки України на тлі її війни з Росією.

Макрон знайшов спосіб допомогти Україні

На переконання естонського дипломата, неочікувана заява президента Франції про потенційну можливість введення західних військ до України, вказує на те, що Захід нарешті остаточно усвідомив важливість перемоги України у війні.

Маргус Тсахкна також наполягає на тому, що Євросоюзу "слід почати з виконання вже даних обіцянок".

Як відомо, офіційний Брюссель досі не передав ЗСУ обіцяний мільйон боєприпасів.

Саме тому глава МЗС Естонії закликав ЄС "бути сміливішими й амбітнішими".

Заява Макрона про те, що він може розглянути можливість відправки військ в Україну, була зміною парадигми. Це показує, що важливість перемоги України дійшла до західних політиків, які ухвалюють рішення, і вони готові зробити більше. Маргус Тсахкна Очільник МЗС Естонії

Наскільки реальна можливість введення західних військ в Україну

Маргус Тсахкна офіційно підтвердив, що станом на сьогодні партнерам Києва не вдалося досягти консенсусу з питання відправки військ в Україну.

Попри це, дипломат вважає, що заява Макрона все одно може змінити ставлення деяких країн до негайної військової допомоги Україні, оскільки це, безумовно, буде простішим рішенням, ніж пряме втручання".