Представители разведчики одной из европейских стран прогнозируют, что преступная армия РФ может напасть на одну из стран ЕС в конце 2024 – начале 2025 года.

Что известно об угрозе нападения РФ на Европу

Журналисты издания со ссылкой на неназванных представителей разведки одной из европейских стран не исключают, что Кремль может совершить нападение на одну из европейских стран в то время, когда США не будут иметь реального лидера и смогут оказать помощь странам ЕС только через некоторое время.

Речь идет о периоде между уходом с поста нынешнего президента США в начале ноября 2024 года и вступлением в должность его потенциального преемника в январе 2025 года.

Сотрудник разведки заявляет, что российские власти надеются, что бывший президент Дональд Трамп снова займет Белый дом, поскольку при его правлении "может произойти все, что угодно".

Может ли Европа помощи Украине в войне против РФ

По убеждению руководителя МИД Польши Радослава Сикорского, без увеличения странами ЕС оборонно-промышленного производства с целью усиления помощи Украине тактические действия ВСУ не смогут обеспечить убедительную победу над преступной армией РФ.

Сейчас, в тупике на передовой, мы стоим перед настоящим испытанием, кто готов помочь, - отметил глава МИД Польши. Поделиться

Он также подчеркнул, что Россия узурпирует право решать, какие народы могут считать себя нацией, а какие лишены такой возможности.

При этом Сикорский убежден, что это последняя колониальная война России.

Отвечая на вопрос о поддержке Украины, министр заявил, что проблема состоит в том, чтобы всю экономику перевести на "военные рельсы".

Также дипломат заявил, что РФ ведет себя в войне "хуже, чем предполагалось", а Европейский Союз и США поддерживают Украину "больше, чем ожидалось".