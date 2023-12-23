У європейській розвідці спрогнозували ймовірні терміни нападу РФ на Європу

Представники розвідники однієї з європейських країн прогнозують, що злочинна армія РФ може напасти на одну з країн ЄС наприкінці 2024 початку 2025 року.

Що відомо про загрозу нападу РФ на Європу

Журналісти видання із посиланням на неназваних представників розвідки однієї з європейських країн не виключають, що Кремль може здійснити напад на одну з європейських країн у той час, коли США не матимуть реального лідера і зможуть надати допомогу країнам ЄС лише через певний час.

Йдеться про період між відходом з посади нинішнього президента США на початку листопада 2024 року і вступом на посаду його потенційного наступника в січні 2025 року.

Співробітник розвідки заявляє, що російська влада сподівається, що колишній президент Дональд Трамп знову займе Білий дім, оскільки за його правління "може статися все, що завгодно".

Чи може Європа допомоги Україні у війні проти РФ

На переконання керівника МЗС Польщі Радослава Сікорського, без збільшення країнами ЄС оборонно-промислового виробництва із метою посилення допомоги Україні, тактичні дії ЗСУ не зможуть забезпечити переконливу перемогу над злочинною армією РФ.

Зараз, у безвиході на передовій, ми стоїмо перед справжнім випробуванням, хто готовий допомогти, - зазначив глава МЗС Польщі. Поширити

Він також наголосив, що Росія узурпує право вирішувати, які народи можуть вважати себе нацією, а які позбавлені такої можливості.

При цьому Сікорський переконаний, що це "остання колоніальна війна Росії".

Відповідаючи на питання про підтримку України, міністр заявив, що проблема полягає в тому, щоб всю економіку перевести на "військові рейки".

Також дипломат заявив, що РФ поводить себе у війні "гірше, ніж передбачалося", а Європейський Союз і США підтримують Україну "більше, ніж очікувалося".