Более 100 поддельных рекламных роликов от имени британского премьера Риши Сунака были оплачены для продвижения в Facebook только за последний месяц.

В Facebook обнаружили более 100 фейковых роликов от имени Сунака

Эта реклама могла охватить до 400 тысяч человек, несмотря на то, что она нарушает несколько правил Facebook и знаменует собой первый случай, когда имидж премьер-министра систематически и массово подтасовывается таким образом накануне парламентских выборов.

Согласно исследованию, более 12 929 фунтов было потрачено на 143 рекламных ролика, происходящих из 23 стран, включая США, Турцию, Малайзию и Филиппины.

Среди них есть реклама с поддельной видеозаписью диктора новостей BBC Сары Кэмпбелл, где она якобы зачитывает экстренные новости, ложно рассказывающие о скандале, словно разгоревшемся вокруг фейкового заработка Сунаком "колоссальных сумм на проекте, первоначально предназначавшемся для рядовых граждан".

В нем содержится ложное утверждение о том, что Илон Маск запустил приложение, способное "собирать" транзакции на фондовом рынке, а также поддельное видео с Сунаком, который заявляет, что правительство решило протестировать приложение, а не рисковать деньгами обычных людей.

Впоследствии эти ролики ведут на поддельную страницу BBC News, рекламирующую мошеннические инвестиции.

По словам основателя компании Fenimore Harper, реклама, знаменующая изменение качества фейков, показала, что парламентские выборы в Британих находятся под угрозой манипуляций со стороны большого количества высококачественной лжи, сгенерированной искусственным интеллектом.

"С появлением дешевого, простого в использовании клонирования голоса и лица нужно очень мало знаний и опыта, чтобы использовать подобие человека в злонамеренных целях", — отметил он.

Регуляторы обеспокоены тем, что времени на внедрение масштабных изменений, которые позволили бы британской избирательной системе идти в ногу с развитием искусственного интеллекта до следующих всеобщих выборов, которые, как ожидается, состоятся в ноябре, осталось мало.