Понад 100 підроблених рекламних роликів від імені британського прем'єра Ріші Сунака були оплачені для просування у Facebook лише за останній місяць.

У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака

Ця реклама могла охопити до 400 тисяч людей, попри те, що вона порушує декілька правил Facebook, та знаменує собою перший випадок, коли імідж прем'єр-міністра систематично і масово підтасовується в такий спосіб напередодні парламеньських виборів.

Згідно з дослідженням, понад 12 929 фунтів було витрачено на 143 рекламні ролики, що походять з 23 країн, включаючи США, Туреччину, Малайзію та Філіппіни.

Серед них є реклама з підробленим відеозаписом диктора новин BBC Сари Кемпбелл, де вона нібито зачитує екстрені новини, що неправдиво розповідають про скандал, який немовби розгорівся навколо фейкового заробітку Сунаком "колосальних сум на проєкті, що спочатку призначався для пересічних громадян".

У ньому міститься неправдиве твердження про те, що Ілон Маск запустив додаток, здатний "збирати" транзакції на фондовому ринку, а також підроблене відео з Сунаком, який заявляє, що уряд вирішив протестувати додаток, а не ризикувати грошима звичайних людей.

Згодом ці ролики ведуть на підроблену сторінку BBC News, яка рекламує шахрайські інвестиції.

За словами засновника компанії Fenimore Harper, реклама, яка знаменує собою зміну якості фейків, показала, що парламентські вибори у Британіх перебувають під загрозою маніпуляцій з боку великої кількості високоякісної брехні, згенерованої штучним інтелектом.

"З появою дешевого, простого у використанні клонування голосу та обличчя, потрібно дуже мало знань та досвіду, щоб використати подобу людини у зловмисних цілях", — зазначив він.

Регулятори занепокоєні тим, що часу на впровадження масштабних змін, які б дозволили британській виборчій системі йти в ногу з розвитком штучного інтелекту до наступних загальних виборів, які, як очікується, відбудуться в листопаді, залишилося обмаль.