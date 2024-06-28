По информации Генштаба, с начала суток российские оккупанты пытаются увеличить количество атак на оборонные позиции ВСУ с целью продвинуться и найти слабые места в обороне украинских военных.

Что происходит на фронте

В Генштабе отметили, что с начала суток украинские военные уже 131 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

В частности, в Харьковской области с начала суток российские кафиры провели 11 атак в районе Волчанска, из которых украинские военные уже отбили 6 и отражение еще 5 - продолжается.

В то же время в направлении Купянска украинскими военными отражены 7 вражеских атак у Степной Новоселовки, Стельмаховки, Синковки и Кругляковки.

В направлении Лимана в Донецкой области враг совершил 14 безуспешных попыток продвижения в районах Невского, Макеевки, Торского, Грековки и Серебрянского леса.

По предварительным данным, с начала суток враг потерял в результате боев вблизи этих населенных пунктов 90 солдат, убитыми и ранеными, уничтожены 5 блиндажей и один склад с боеприпасами.

В направлении Северска российские оккупанты провели 19 атак вблизи Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Раздолевки и Выемки.

ВСУ уже отразили 15 вражеских штурмов.

По предварительным данным потери захватчиков здесь составляют 63 кафира. Уничтожены два танка, шесть боевых бронированных машин, самоходная артиллерийская установка и автомобиль

В направлении Краматорска российские оккупанты пять раз атаковали вблизи Временного Яра, Нового и Ивановского.

ВСУ уже отбили 3 вражеских атаки.

В направлении Горловка-Торецк в течение суток агрессор при поддержке авиации 14 раз безуспешно атаковал оборонительные рубежи наших защитников.

Наиболее интенсивные попытки враждебного направления продолжают фиксироваться в районе Покровска.

Количество вражеских штурмов за день здесь возросло до 36. Подразделения Сил обороны отразили 27 атак агрессора, еще девять боевых столкновений – продолжаются.

В направлении Курахового враг 11 раз атаковал вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки.

ВСУ отражены уже 9 атак российских окупантов.

Оккупационные войска РФ четырежды пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Водяного. Два боестолкновения еще продолжаются.

На левобережье Днепра в Херсонской области безуспешно завершились пять штурмов российских захватчиков в районе Крынок.

Что известно о ситуации в районе Роботиного

По информации аналитика DeepState Романа Погорелого в комментарии "Эспрессо", выступление в районе Роботиного в Запорожской области российские кафиры используют преимущественно как информационный повод для пропаганды, чем в стратегических целях.

Относительно трассы, которая пролегает у Токмака, у нас есть средства, которые могут туда доставать, если мы захотим. Поражения наносятся, как только есть возможность – скопление, сосредоточение, логистика и тому подобное. То есть здесь нужно действовать в зависимости от приоритета. Работинское выступление для россиян является более информационным поводом. Они отметили, что нужно срезать Роботинский выступ любой ценой, - объясняет аналитик. Поделиться

Он подчеркнул, что многочисленные видео демонстрируют, какие потери понесут российские оккупанты, чтобы продемонстрировать собственной пропаганде результаты контрнаступления в районе Роботиного.

Это их посыл - бестолково класть своих людей, чтобы в новостях потом рассказать об этом. Но у ВСУ есть средства, которые могут наносить поражение, - подчеркнул Погорелый. Поделиться

Он отметил, что в целом ситуация в районе Роботиного остается без изменений, ведь эта территория превратилась в сплошную "серую зону".

Это сплошная динамическая зона, где враг пытается постоянно лезть атаками, даже по несколько человек из пехоты, закрепляться в развалинах, которые они сравняли с землей. Там очень сложно где-то спрятаться. ВСУ сразу ищут их дронами, наносят поражения и уничтожают. Погоня от украинских дронов, сосредоточение сил, накопление, попытки продвигаться в районе Роботиного - происходит постоянно, - подчеркивает Погорелый. Поделиться

Он добавил, что российские оккупанты пытаются продвигаться не только в районе Роботино, а также вблизи Новопетровки и Вербового.