По информации Генштаба, с начала суток российские оккупанты пытаются увеличить количество атак на оборонные позиции ВСУ с целью продвинуться и найти слабые места в обороне украинских военных.
Главные тезисы
- Российские оккупанты пытаются увеличить количество атак на позиции ВСУ для нахождения слабых мест в украинской обороне.
- Украинские военные успешно отражают вражеские атаки на разных направлениях, нанося противнику значительные потери.
- Ситуация в районе Роботиного в Запорожской области остается напряженной из-за попыток российских оккупантов прорваться через оборону.
- Использование дронов ВСУ для выявления и поражения вражеских подразделений усиливает защиту и отражение атак.
- Российская армия сталкивается с ограниченностью ресурсов, что усложняет их планы на фронте, но продолжает пытаться продвигаться.
Что происходит на фронте
В Генштабе отметили, что с начала суток украинские военные уже 131 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
В частности, в Харьковской области с начала суток российские кафиры провели 11 атак в районе Волчанска, из которых украинские военные уже отбили 6 и отражение еще 5 - продолжается.
В то же время в направлении Купянска украинскими военными отражены 7 вражеских атак у Степной Новоселовки, Стельмаховки, Синковки и Кругляковки.
В направлении Лимана в Донецкой области враг совершил 14 безуспешных попыток продвижения в районах Невского, Макеевки, Торского, Грековки и Серебрянского леса.
По предварительным данным, с начала суток враг потерял в результате боев вблизи этих населенных пунктов 90 солдат, убитыми и ранеными, уничтожены 5 блиндажей и один склад с боеприпасами.
В направлении Северска российские оккупанты провели 19 атак вблизи Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Раздолевки и Выемки.
ВСУ уже отразили 15 вражеских штурмов.
По предварительным данным потери захватчиков здесь составляют 63 кафира. Уничтожены два танка, шесть боевых бронированных машин, самоходная артиллерийская установка и автомобиль
В направлении Краматорска российские оккупанты пять раз атаковали вблизи Временного Яра, Нового и Ивановского.
ВСУ уже отбили 3 вражеских атаки.
В направлении Горловка-Торецк в течение суток агрессор при поддержке авиации 14 раз безуспешно атаковал оборонительные рубежи наших защитников.
Наиболее интенсивные попытки враждебного направления продолжают фиксироваться в районе Покровска.
Количество вражеских штурмов за день здесь возросло до 36. Подразделения Сил обороны отразили 27 атак агрессора, еще девять боевых столкновений – продолжаются.
В направлении Курахового враг 11 раз атаковал вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки.
ВСУ отражены уже 9 атак российских окупантов.
Оккупационные войска РФ четырежды пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Водяного. Два боестолкновения еще продолжаются.
На левобережье Днепра в Херсонской области безуспешно завершились пять штурмов российских захватчиков в районе Крынок.
Что известно о ситуации в районе Роботиного
По информации аналитика DeepState Романа Погорелого в комментарии "Эспрессо", выступление в районе Роботиного в Запорожской области российские кафиры используют преимущественно как информационный повод для пропаганды, чем в стратегических целях.
Он подчеркнул, что многочисленные видео демонстрируют, какие потери понесут российские оккупанты, чтобы продемонстрировать собственной пропаганде результаты контрнаступления в районе Роботиного.
Он отметил, что в целом ситуация в районе Роботиного остается без изменений, ведь эта территория превратилась в сплошную "серую зону".
Он добавил, что российские оккупанты пытаются продвигаться не только в районе Роботино, а также вблизи Новопетровки и Вербового.
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