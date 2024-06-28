За інформацією Генштабу, від початку доби російські окупанти намагаються збільшити кількість атак на оборонні позиції ЗСУ із метою просунутись і знайти слабкі місця в обороні українських військових.
Головні тези:
- Російські окупанти збільшують кількість атак на позиції ЗСУ, намагаючись просунутись та знайти слабкі місця в українській обороні.
- Українські військові активно відбивають ворожі атаки на різних напрямках, завдаючи ворогу значні втрати у людських та технічних ресурсах.
- Ситуація в районі Роботиного у Запорізькій області зазнає постійного напруження через спроби російських окупантів дістатися до слабких місць в обороні.
- ЗСУ використовують дрони для виявлення та ураження ворожих підрозділів, зусиль для захисту та відбиття нападів.
- Російська армія намагається просуватися на фронті, але обмеженість ресурсів може ускладнити їхні плани та положення на полі бою.
Що відбувається на фронті
У Генштабі зазначили, що від початку доби українські військові вже 131 раз вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.
Зокрема, на Харківщині від початку доби російські окупанти провели 11 атак в районі Вовчанська, з яких українські військові вже відбили 6 і відбиття ще 5 - триває.
У той же час у напрямку Куп’янська українськими військовими відбито 7 ворожих атак біля Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Кругляківки.
У напрямку Лимана на Донеччині ворог здійснив 14 безуспішних спроб просування в районах Невського, Макіївки, Торського, Греківки та Серебрянського лісу.
За попередніми данними, від початку доби ворог втратив в результаті боїв поблизу цих населених пунктів 90 солдатів, вбитими та пораненими, знищено 5 бліндажів та один склад з боєприпасами.
У напрямку Сіверська російські окупанти провели 19 атак поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Роздолівки та Виїмки.
ЗСУ вже відбили 15 ворожих штурмів.
За попередніми даними втрати загарбників тут складають 63 окупанти. Знищено два танки, шість бойових броньованих машин, самохідну артилерійську установку та автомобіль
У напрямку Краматорська російські окупанти п’ять разів атакували поблизу Часового Яру, Нового та Іванівського.
ЗСУ вже відбили 3 ворожі атаки.
На напрямку Горлівка-Торецьк впродовж доби агресор за підтримки авіації 14 разів безуспішно атакував оборонні рубежі наших захисників.
Найбільш інтенсивні спроби ворожого напрямку продовжують фіксувати в районі Покровська.
Кількість ворожих штурмів за день тут зросла до 36. Підрозділи Сил оборони відбили 27 атак агресора, ще дев’ять бойових зіткнень – тривають.
У напрямку Курахового ворог 11 разів атакував поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.
ЗСУ відбито вже 9 атак російських окупантів.
Окупаційні війська РФ чотири рази намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Водяного. Два боєзіткнення ще тривають.
На лівобережжі Дніпра на Херсонщині безуспішно завершилися п’ять штурмів російських загарбників в районі Кринок.
Що відомо про ситуацію в районі Роботиного
За інформацією аналітика DeepState Романа Погорілого у коментарі "Еспресо", виступ в районі Роботиного у Запорізькій області російські окупанти використовують переважно як інформаційний привід для пропаганди, ніж із стратегічною метою.
Він підкреслив, що численні відео демонструють, яких втрат зазнають російські окупанти, аби продемонструвати власній пропаганді результати контрнаступу в районі Роботиного.
Він зазначив, що загалом ситуація в районі Роботиного залишається без змін, адже ця територія перетворилась на суцільну “сіру зону”.
Він додав, що російські окупанти намагаються просуватись не лише в районі Роботиного, а також поблизу Новопетрівки та Вербового.
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