За інформацією Генштабу, від початку доби російські окупанти намагаються збільшити кількість атак на оборонні позиції ЗСУ із метою просунутись і знайти слабкі місця в обороні українських військових.

Що відбувається на фронті

У Генштабі зазначили, що від початку доби українські військові вже 131 раз вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Зокрема, на Харківщині від початку доби російські окупанти провели 11 атак в районі Вовчанська, з яких українські військові вже відбили 6 і відбиття ще 5 - триває.

У той же час у напрямку Куп’янська українськими військовими відбито 7 ворожих атак біля Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Кругляківки.

У напрямку Лимана на Донеччині ворог здійснив 14 безуспішних спроб просування в районах Невського, Макіївки, Торського, Греківки та Серебрянського лісу.

За попередніми данними, від початку доби ворог втратив в результаті боїв поблизу цих населених пунктів 90 солдатів, вбитими та пораненими, знищено 5 бліндажів та один склад з боєприпасами.

У напрямку Сіверська російські окупанти провели 19 атак поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Роздолівки та Виїмки.

ЗСУ вже відбили 15 ворожих штурмів.

За попередніми даними втрати загарбників тут складають 63 окупанти. Знищено два танки, шість бойових броньованих машин, самохідну артилерійську установку та автомобіль

У напрямку Краматорська російські окупанти п’ять разів атакували поблизу Часового Яру, Нового та Іванівського.

ЗСУ вже відбили 3 ворожі атаки.

На напрямку Горлівка-Торецьк впродовж доби агресор за підтримки авіації 14 разів безуспішно атакував оборонні рубежі наших захисників.

Найбільш інтенсивні спроби ворожого напрямку продовжують фіксувати в районі Покровська.

Кількість ворожих штурмів за день тут зросла до 36. Підрозділи Сил оборони відбили 27 атак агресора, ще дев’ять бойових зіткнень – тривають.

У напрямку Курахового ворог 11 разів атакував поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.

ЗСУ відбито вже 9 атак російських окупантів.

Окупаційні війська РФ чотири рази намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Водяного. Два боєзіткнення ще тривають.

На лівобережжі Дніпра на Херсонщині безуспішно завершилися п’ять штурмів російських загарбників в районі Кринок.

Що відомо про ситуацію в районі Роботиного

За інформацією аналітика DeepState Романа Погорілого у коментарі "Еспресо", виступ в районі Роботиного у Запорізькій області російські окупанти використовують переважно як інформаційний привід для пропаганди, ніж із стратегічною метою.

Стосовно траси, яка пролягає біля Токмака, у нас є засоби, що можуть туди діставати, якщо ми захочемо. Ураження наносяться, як тільки є можливість - скупчення, зосередження, логістика і тому подібне. Тобто тут треба діяти в залежності від пріоритету. Роботинський виступ для росіян є більш інформаційним приводом. Вони зазначили, що треба зрізати Роботинський виступ за будь-яку ціну, - пояснює аналітик. Поширити

Він підкреслив, що численні відео демонструють, яких втрат зазнають російські окупанти, аби продемонструвати власній пропаганді результати контрнаступу в районі Роботиного.

Це їхній посил, - безтолково класти своїх людей, щоб в новинах потім розказати про це. Але у ЗСУ є засоби, які можуть наносити ураження, - підкреслив Погорілий. Поширити

Він зазначив, що загалом ситуація в районі Роботиного залишається без змін, адже ця територія перетворилась на суцільну “сіру зону”.

Це суцільна динамічна зона, де ворог намагається постійно лізти атаками, навіть по декілька осіб з піхоти, закріплятися в руїнах, які вони зрівняли з землею. Там дуже складно десь сховатися. ЗСУ відразу шукають їх дронами, наносять ураження і знищують. Гонитва від українських дронів, зосередження сил, накопичення, намагання просуватися в районі Роботиного - відбувається постійно, - наголошує Погорілий. Поширити

Він додав, що російські окупанти намагаються просуватись не лише в районі Роботиного, а також поблизу Новопетрівки та Вербового.