В Германии бьют тревогу из-за угрозы вмешательства РФ в выборы

21 февраля министерство внутренних дел Германии предупредило об угрозе проведения российской дезинформационной операции, что может повлиять на избирательную кампанию в стране.
Главные тезисы
- Министерство внутренних дел Германии предупредило о возможном вмешательстве РФ в выборы через дезинформационные операции.
- Фальшивые видеоролики в социальных сетях Гамбурга и Лейпцига могут влиять на общественное мнение в Германии.
- Обнаруженная сеть Шторм-1516 использовала дезинформацию для манипулирования общественным мнением в Лейпциге и Гамбурге.
В Германии прогнозируют вмешательство РФ в федеральные выборы
Так, в социальных сетях Гамбурга и Лейпцига распространяются фальшивые видеоролики, предположительно направленные на манипуляцию общественным мнением.
В ведомстве отметили, что есть признаки того, что эта кампания связана с так называемым "Штормом-1516" — пророссийской операцией влияния, ранее наблюдавшейся на президентских выборах в США в 2024 году.
Службы безопасности в Лейпциге и Гамбурге обнаружили многочисленные фальшивые сайты и аккаунты в социальных сетях как часть сети, что усугубляет беспокойство по поводу российского вмешательства в демократические процессы.
Министерство внутренних дел подчеркнуло, что сеть Шторм-1516 использует дезинформацию и нерелевантный контент для усиления своих влияний.
По словам представителей ведомства, эти сети сначала создают фальшивые аккаунты и псевдомедиа, наполняя их нейтральным или пророссийским контентом, а затем активируют их для распространения ложной информации. В настоящее время в Лейпциге рассматривают возможные юридические действия в связи с этими инцидентами.
Только за последние дни было зафиксировано более 700 фейковых аккаунтов в социальных сетях, которые продвигают пророссийские нарративы и пытаются дискредитировать консервативного кандидата на пост канцлера Фридриха Мерца.
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