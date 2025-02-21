В Германии бьют тревогу из-за угрозы вмешательства РФ в выборы
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Политика
Дата публикации

В Германии бьют тревогу из-за угрозы вмешательства РФ в выборы

ФРГ
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Источник:  Reuters

21 февраля министерство внутренних дел Германии предупредило об угрозе проведения российской дезинформационной операции, что может повлиять на избирательную кампанию в стране.

Главные тезисы

  • Министерство внутренних дел Германии предупредило о возможном вмешательстве РФ в выборы через дезинформационные операции.
  • Фальшивые видеоролики в социальных сетях Гамбурга и Лейпцига могут влиять на общественное мнение в Германии.
  • Обнаруженная сеть Шторм-1516 использовала дезинформацию для манипулирования общественным мнением в Лейпциге и Гамбурге.

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Так, в социальных сетях Гамбурга и Лейпцига распространяются фальшивые видеоролики, предположительно направленные на манипуляцию общественным мнением.

В ведомстве отметили, что есть признаки того, что эта кампания связана с так называемым "Штормом-1516" — пророссийской операцией влияния, ранее наблюдавшейся на президентских выборах в США в 2024 году.

Службы безопасности в Лейпциге и Гамбурге обнаружили многочисленные фальшивые сайты и аккаунты в социальных сетях как часть сети, что усугубляет беспокойство по поводу российского вмешательства в демократические процессы.

Один из распространенных видеороликов в Лейпциге вызвал существенную обеспокоенность, поскольку утверждал, что кандидат от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) не появится в избирательном списке и голосовать за партию не будет возможности.

Министерство внутренних дел подчеркнуло, что сеть Шторм-1516 использует дезинформацию и нерелевантный контент для усиления своих влияний.

По словам представителей ведомства, эти сети сначала создают фальшивые аккаунты и псевдомедиа, наполняя их нейтральным или пророссийским контентом, а затем активируют их для распространения ложной информации. В настоящее время в Лейпциге рассматривают возможные юридические действия в связи с этими инцидентами.

Только за последние дни было зафиксировано более 700 фейковых аккаунтов в социальных сетях, которые продвигают пророссийские нарративы и пытаются дискредитировать консервативного кандидата на пост канцлера Фридриха Мерца.

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