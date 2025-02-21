У Німеччині б'ють на сполох через загрозу втручання РФ у вибори
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У Німеччині б'ють на сполох через загрозу втручання РФ у вибори

Німеччина
Джерело:  Reuters

21 лютого міністерство внутрішніх справ Німеччини попередило про загрозу проведення російської дезінформаційної операції, що може вплинути на виборчу кампанію в країні.

Головні тези:

  • Міністерство внутрішніх справ Німеччини попереджує про загрозу проведення російської дезінформаційної операції на виборчій кампанії в країні.
  • У соціальних мережах Гамбурга та Лейпцига поширюються фальшиві відеоролики, що ймовірно спрямовані на маніпуляцію громадською думкою.
  • Мережа “Шторм-1516”, яка застосовує дезінформацію для зміни громадської думки, виявлена в Лейпцигу та Гамбурзі.

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Так, у соціальних мережах Гамбурга та Лейпцига поширюються фальшиві відеоролики, ймовірно спрямовані на маніпуляцію громадською думкою.

У відомстві зазначили, що є ознаки того, що ця кампанія пов'язана з так званим "Штормом-1516" — проросійською операцією впливу, яка раніше спостерігалася на президентських виборах у США у 2024 році.

Служби безпеки в Лейпцигу та Гамбурзі виявили численні фальшиві сайти та акаунти в соціальних мережах як частину мережі, що посилює занепокоєння щодо російського втручання в демократичні процеси.

Один із поширених відеороликів у Лейпцигу викликав суттєве занепокоєння, оскільки стверджував, що кандидат від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) не з’явиться у виборчому списку і що голосувати за партію не буде можливості.

Міністерство внутрішніх справ підкреслило, що мережа "Шторм-1516" використовує дезінформацію та нерелевантний контент для посилення своїх впливів.

За словами представників відомства, ці мережі спочатку створюють фальшиві акаунти та псевдомедіа, наповнюючи їх нейтральним або проросійським контентом, а згодом активують їх для розповсюдження неправдивої інформації. Зараз в Лейпцигу розглядають можливі юридичні дії у зв’язку з цими інцидентами.

Лише за останні дні було зафіксовано понад 700 фейкових акаунтів у соціальних мережах, які просувають проросійські наративи і намагаються дискредитувати консервативного кандидата на пост канцлера Фрідріха Мерца.

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