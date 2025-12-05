В Германии молодежь бастует против нового закона о воинской обязанности

В Германии молодежь объявила протест против нового закона о воинской обязанности, который 5 декабря принял германский парламент.

Молодежь Германии не хочет воевать за свою страну: подробности

5 декабря депутаты приняли законопроект о реформе призыва в Вооруженные силы Германии. Чтобы реформа вступила в силу с 1 января 2026, как запланировано, ее должен одобрить Бундесрат, последнее заседание которого в этом году состоится 19 декабря.

Инициатива министра обороны Германии Бориса Писториуса предусматривает возвращение обязательной медицинской комиссии для возрастов. С июля 2027 ее должны проходить все немецкие юноши, начиная с тех, кто родился в 2008 году. Ежегодно эта процедура коснется примерно 300 тысяч молодых людей.

На реформу влияют новые требования НАТО по численности личного состава на фоне растущей угрозы со стороны России. Согласно этим требованиям, Германия к 2035 году должна быть способна в случае кризиса или войны выставить около 460 тысяч военнослужащих.

Писториус планирует увеличить численность личного состава Бундесвера с нынешних 183 тысячи солдат и офицеров примерно до 260 тысяч, и расширить резерв до 200 тысяч человек.

Еще раньше — с 2026 года — молодые люди, достигшие 18-летнего возраста, должны заполнить анкету, в которой им придется ответить на вопрос об их физической подготовке и готовности присоединиться к армии.

Девушки тоже могут ее заполнить и сообщить о своей готовности, но только по личному желанию, поскольку согласно конституции Германии к военной службе могут обязать исключительно мужчин.

Протест в Германии

В день принятия законопроекта прошли протесты в Берлине, Магдебурге, Гамбурге, Бранденбурге и других городах страны.