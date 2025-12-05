У Німеччині молодь страйкує проти нового закону про військовий обов'язок

У Німеччині молодь оголосила протест проти нового закону про військовий обов'язок, який 5 грудня ухвалив німецький парламент.

Молодь Німеччини не бажає воювати за свою країну: подробиці

5 грудня депутати ухвалили законопроєкт про реформу призову до Збройних сил Німеччини. Щоб реформа набула чинності з 1 січня 2026 року, як заплановано, її має схвалити Бундесрат, останнє засідання якого цього року відбудеться 19 грудня.

Ініціатива міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса передбачає повернення обов'язкової медичної комісії для вікових груп. З липня 2027 року її мають проходити всі німецькі юнаки, починаючи з тих, хто народився у 2008 році. Щороку ця процедура торкнеться приблизно 300 тисяч молодих людей.

На реформу впливають нові вимоги НАТО щодо чисельності особового складу на тлі зростання загрози з боку росії. Згідно з цими вимогами, Німеччина до 2035 року має бути здатна у разі кризи чи війни виставити близько 460 тисяч військовослужбовців.

Пісторіус планує збільшити чисельність особового складу Бундесверу з нинішніх 183 тисяч солдатів і офіцерів приблизно до 260 тисяч, і розширити резерв до 200 тисяч людей.

Ще раніше — з 2026 року — юнаки, які досягли 18-річного віку, мають заповнити анкету, в якій їм доведеться відповісти на питання про їхню фізичну підготовку та готовність приєднатися до армії.

Дівчата теж можуть її заповнити та повідомити про свою готовність, але лише за особистим бажанням, оскільки, згідно з конституцією Німеччини, до військової служби можуть зобов'язати виключно чоловіків.

Протест у Німеччині

У день ухвалення законопроєкту відбулися протести у Берліні, Магдебурзі, Гамбурзі, Бранденбурзі та інших містах країни.