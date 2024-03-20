В Германии нашли тело матери убитой ранее 27-летней украинки

Немецкая полиция обнаружила тело матери убитой две недели назад 27-летней украинки, приехавшей в страну как беженка.

Найдена мать убитой в Германии украинки

Газета Bild со ссылкой на местную полицию сообщает, что тело женщины обнаружили в озере близ Бад-Мингольсхайма.

Тест ДНК подтвердил, что она является матерью гражданки Украины, тело которой обнаружили 7 марта дамбе реки Рейн возле города Гоккенгайм.

По предварительным данным, ее смерть наступила в результате внешнего насилия.

Полиция считает, что уже находящиеся стражей подозреваемые убили 51-летнюю женщину вечером 6 марта, а затем ее 27-летнюю дочь через несколько часов.

The body of a 51-year-old woman has been found in Germany. She is likely the mother of a recently murdered 27-year-old Ukrainian immigrant.



Today, on March 20, divers found the woman's body in a pond near Bad Schönborn, according to BILD.



1/2



📷 BILD pic.twitter.com/Vkmz3RdwCh — Kharkiv Human Rights Protection Group (@khpg) March 20, 2024

Убийство украинки в Германии: что известно

Bild пишет, что 27-летняя украинка Маргарита Р. была убита в Гоккенгайме. В последнее время она жила со своей дочерью Мией (5 недель) и матерью Мариной С. в доме беженцев в районе Рейн-Неккар.

Тело молодой женщины было обнаружено 7 марта на дамбе реки Рейн возле города Гоккенгайм. Где находился ее ребенок и мать неизвестно.

Газета сообщает, что полиция 13 марта задержала подозреваемых в убийстве и похищении ребенка — это немец Марко О. (44 года) и его жена россиянка Инна (43 года). Они сейчас находятся под стражей.

Сотрудники полиции забрали у них ребенка. Сейчас девочка находится на попечении центра по делам молодежи.