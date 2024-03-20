В Германии нашли тело матери убитой ранее 27-летней украинки

Немецкая полиция обнаружила тело матери убитой две недели назад 27-летней украинки, приехавшей в страну как беженка.
Найдена мать убитой в Германии украинки
Газета Bild со ссылкой на местную полицию сообщает, что тело женщины обнаружили в озере близ Бад-Мингольсхайма.
Тест ДНК подтвердил, что она является матерью гражданки Украины, тело которой обнаружили 7 марта дамбе реки Рейн возле города Гоккенгайм.
По предварительным данным, ее смерть наступила в результате внешнего насилия.
Полиция считает, что уже находящиеся стражей подозреваемые убили 51-летнюю женщину вечером 6 марта, а затем ее 27-летнюю дочь через несколько часов.
Убийство украинки в Германии: что известно
Bild пишет, что 27-летняя украинка Маргарита Р. была убита в Гоккенгайме. В последнее время она жила со своей дочерью Мией (5 недель) и матерью Мариной С. в доме беженцев в районе Рейн-Неккар.
Тело молодой женщины было обнаружено 7 марта на дамбе реки Рейн возле города Гоккенгайм. Где находился ее ребенок и мать неизвестно.
Газета сообщает, что полиция 13 марта задержала подозреваемых в убийстве и похищении ребенка — это немец Марко О. (44 года) и его жена россиянка Инна (43 года). Они сейчас находятся под стражей.
Сотрудники полиции забрали у них ребенка. Сейчас девочка находится на попечении центра по делам молодежи.
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