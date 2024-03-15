В Германии нашли живой дочь убитой 27-летней украинки. Что известно

Немецкая полиция нашла живой дочь убитой 7 марта 27-летней украинки. Вероятные убийцы женщины задержаны.
Найдена дочь убитой украинки в Германии
В заявлении прокуратуры и главного управления полиции Мангейма говорится, что вечером 13 марта в районе Рейн-Неккар временно задержали двух мужчин в возрасте 43 и 44 лет.
14 марта обоих отправили в СИЗО.
В то же время, продолжается интенсивный поиск 51-летней матери погибшей. Возможных свидетелей просят выйти на связь.
Убийство украинки в Германии
14 марта стало известно, что на дамбе реки Рейн возле немецкого города Гоккенгайм полиция обнаружила тело убитой 27-летней украинской беженцы. Ее дочь и мать пропали без вести.
У полиции есть основания полагать, что это было насильственное преступление. Раньше ее считали пропавшей без вести.
27-летняя погибшая вместе с ребенком и матерью проживала в доме для беженцев в районе Рейн-Неккар.
Полиция идентифицировала мать погибшей как 51-летнюю Марину Стеценко.
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