В Германии нашли живой дочь убитой 27-летней украинки. Что известно

Найдена дочь убитой украинки в Германии

В заявлении прокуратуры и главного управления полиции Мангейма говорится, что вечером 13 марта в районе Рейн-Неккар временно задержали двух мужчин в возрасте 43 и 44 лет.

Есть веское подозрение, что они убили 27-летнюю женщину. Поделиться

14 марта обоих отправили в СИЗО.

Во время задержания пятинедельную девочку невредимой доставили в больницу. После сравнения ДНК стало ясно, что это дочь убитой. В настоящее время ею занимается управление по делам молодежи. Поделиться

В то же время, продолжается интенсивный поиск 51-летней матери погибшей. Возможных свидетелей просят выйти на связь.

Убийство украинки в Германии

14 марта стало известно, что на дамбе реки Рейн возле немецкого города Гоккенгайм полиция обнаружила тело убитой 27-летней украинской беженцы. Ее дочь и мать пропали без вести.

У полиции есть основания полагать, что это было насильственное преступление. Раньше ее считали пропавшей без вести.

27-летняя погибшая вместе с ребенком и матерью проживала в доме для беженцев в районе Рейн-Неккар.

Полиция идентифицировала мать погибшей как 51-летнюю Марину Стеценко.