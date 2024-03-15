В Германии нашли живой дочь убитой 27-летней украинки. Что известно
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Германии нашли живой дочь убитой 27-летней украинки. Что известно

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Источник:  online.ua

Немецкая полиция нашла живой дочь убитой 7 марта 27-летней украинки. Вероятные убийцы женщины задержаны.

Найдена дочь убитой украинки в Германии

В заявлении прокуратуры и главного управления полиции Мангейма говорится, что вечером 13 марта в районе Рейн-Неккар временно задержали двух мужчин в возрасте 43 и 44 лет.

Есть веское подозрение, что они убили 27-летнюю женщину.

14 марта обоих отправили в СИЗО.

Во время задержания пятинедельную девочку невредимой доставили в больницу. После сравнения ДНК стало ясно, что это дочь убитой. В настоящее время ею занимается управление по делам молодежи.

В то же время, продолжается интенсивный поиск 51-летней матери погибшей. Возможных свидетелей просят выйти на связь.

Убийство украинки в Германии

14 марта стало известно, что на дамбе реки Рейн возле немецкого города Гоккенгайм полиция обнаружила тело убитой 27-летней украинской беженцы. Ее дочь и мать пропали без вести.

У полиции есть основания полагать, что это было насильственное преступление. Раньше ее считали пропавшей без вести.

27-летняя погибшая вместе с ребенком и матерью проживала в доме для беженцев в районе Рейн-Неккар.

Полиция идентифицировала мать погибшей как 51-летнюю Марину Стеценко.

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