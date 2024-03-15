У Німеччині знайшли живою доньку вбитої 27-річної українки. Що відомо
Категорія
Події
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У Німеччині знайшли живою доньку вбитої 27-річної українки. Що відомо

Місце злочину
Джерело:  online.ua

Німецька поліція знайшла живою доньку вбитої 7 березня 27-річної українки. Ймовірних убивць жінки затримано.

Знайдено доньку вбитої українки у Німеччині

У заяві прокуратури та головного управління поліції Мангейма йдеться, що ввечері 13 березня в районі Рейн-Неккар тимчасово затримали двох чоловіків віком 43 і 44 роки.

Є вагома підозра, що вони вбила 27-річну жінку.

14 березня обох відправили в СІЗО.

Під час затримання п'ятитижневу дівчинку неушкодженою доставили до лікарні. Після порівняння ДНК стало зрозуміло, що це донька вбитої. Нині нею опікується управління у справах молоді.

Водночас продовжується інтенсивний пошук 51-річної матері загиблої. Можливих свідків просять вийти на зв’язок.

Вбивство українки у Німеччині

14 березня стало відомо, що на дамбі річки Рейн біля німецького міста Гоккенгайм поліція знайшла тіло вбитої 27-річної української біженки. Її донька та мати зникли безвісти.

У поліції є підстави вважати, що це був насильницький злочин. Раніше її вважали зниклою безвісти.

27-річна загибла разом із дитиною та матір’ю проживала в будинку для біженців у районі Рейн-Неккар.

Поліція ідентифікувала матір загиблої як 51-річну Марину Стеценко.

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