У Німеччині знайшли живою доньку вбитої 27-річної українки. Що відомо

Знайдено доньку вбитої українки у Німеччині

У заяві прокуратури та головного управління поліції Мангейма йдеться, що ввечері 13 березня в районі Рейн-Неккар тимчасово затримали двох чоловіків віком 43 і 44 роки.

Є вагома підозра, що вони вбила 27-річну жінку. Поширити

14 березня обох відправили в СІЗО.

Під час затримання п'ятитижневу дівчинку неушкодженою доставили до лікарні. Після порівняння ДНК стало зрозуміло, що це донька вбитої. Нині нею опікується управління у справах молоді. Поширити

Водночас продовжується інтенсивний пошук 51-річної матері загиблої. Можливих свідків просять вийти на зв’язок.

Вбивство українки у Німеччині

14 березня стало відомо, що на дамбі річки Рейн біля німецького міста Гоккенгайм поліція знайшла тіло вбитої 27-річної української біженки. Її донька та мати зникли безвісти.

У поліції є підстави вважати, що це був насильницький злочин. Раніше її вважали зниклою безвісти.

27-річна загибла разом із дитиною та матір’ю проживала в будинку для біженців у районі Рейн-Неккар.

Поліція ідентифікувала матір загиблої як 51-річну Марину Стеценко.