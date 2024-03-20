У Німеччині знайшли тіло матері вбитої раніше 27-річної українки
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У Німеччині знайшли тіло матері вбитої раніше 27-річної українки

Місце злочину
Джерело:  Bild

Німецька поліція знайшла тіло матері вбитої два тижні тому 27-річної українки, яка приїхала до країни як біженка.

Знайдено матір вбитої у Німеччині українки

Газета Bild із посиланням на місцеву поліцію повідомляє, що тіло жінки знайшли в озері поблизу Бад-Мінгольсхайма.

Тест ДНК підтвердив, що вона є матір'ю громадянки України, тіло якої знайшли 7 березня дамбі річки Рейн біля міста Гоккенгайм.

За попередніми даними, її смерть настала внаслідок зовнішнього насильства.

Поліція вважає, що підозрювані, які вже перебувають вартою, вбили 51-річну жінку ввечері 6 березня, а потім її 27-річну доньку через кілька годин.

Вбивство українки в Німеччині: що відомо

Bild пише, що 27-річна українка Маргарита Р. була вбита в Гоккенгаймі. Останнім часом вона жила зі своєю донькою Мією (5 тижнів) та матір’ю Мариною С. у будинку для біженців у районі Рейн-Неккар.

Тіло молодої жінки виявили 7 березня на дамбі річки Рейн біля міста Гоккенгайм. Де перебували її дитина та матір було невідомо.

Газета повідомляє, що поліція 13 березня затримала підозрюваних у вбивстві та викраденні дитини — це німець Марко О. (44 роки) і його дружина росіянка Інна (43 роки). Вони зараз перебувають під вартою.

Співробітники поліції забрали в них дитину. Наразі дівчинка перебуває під опікою центру у справах молоді.

Затримані підозрювані, які, за наявними відомостями, були з особистого оточення вбитих, підозрюються у вбивстві з метою приховування злочину, — повідомили в прокуратурі та поліції.

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Категорія
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Місце злочину

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