У Німеччині знайшли тіло матері вбитої раніше 27-річної українки

Німецька поліція знайшла тіло матері вбитої два тижні тому 27-річної українки, яка приїхала до країни як біженка.
Знайдено матір вбитої у Німеччині українки
Газета Bild із посиланням на місцеву поліцію повідомляє, що тіло жінки знайшли в озері поблизу Бад-Мінгольсхайма.
Тест ДНК підтвердив, що вона є матір'ю громадянки України, тіло якої знайшли 7 березня дамбі річки Рейн біля міста Гоккенгайм.
За попередніми даними, її смерть настала внаслідок зовнішнього насильства.
Поліція вважає, що підозрювані, які вже перебувають вартою, вбили 51-річну жінку ввечері 6 березня, а потім її 27-річну доньку через кілька годин.
Вбивство українки в Німеччині: що відомо
Bild пише, що 27-річна українка Маргарита Р. була вбита в Гоккенгаймі. Останнім часом вона жила зі своєю донькою Мією (5 тижнів) та матір’ю Мариною С. у будинку для біженців у районі Рейн-Неккар.
Тіло молодої жінки виявили 7 березня на дамбі річки Рейн біля міста Гоккенгайм. Де перебували її дитина та матір було невідомо.
Газета повідомляє, що поліція 13 березня затримала підозрюваних у вбивстві та викраденні дитини — це німець Марко О. (44 роки) і його дружина росіянка Інна (43 роки). Вони зараз перебувають під вартою.
Співробітники поліції забрали в них дитину. Наразі дівчинка перебуває під опікою центру у справах молоді.
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