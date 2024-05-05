Что известно о призывах к возвращению из Германии украинских мужчин призывного возраста

Так, по мнению руководителя МВД федеральной земли Гессена Романа Посека, земельные правительства Германии должны помочь Украине вернуть украинских мужчин призывного возраста.

Посек предложил перестать выдавать мужчинам из Украины немецкие документы вместо документов их страны.

Чиновник подчеркнул, что в настоящее время европейские и другие партнеры должны всячески способствовать повышению обороноспособности Украины.

При этом он добавил, что Германия должна сохранить статус надежного убежища для беженцев из Украины.

В каких условиях НАТО может вмешаться в войну России против Украины

В НАТО определили ряд "красных линий", в случае нарушения которых Альянс вмешается в развязанную Россией преступную войну против Украины.

Это впервые с начала войны. НАТО очень конфиденциальным способом и без официальных коммуникаций установило по крайней мере две "красные линии", по которым возможно прямое вмешательство в конфликт в Украине, — говорится в материале издания la Repubblica. Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что в настоящее время у НАТО нет оперативных планов по прямому военному вмешательству в развязанную Россией войну против Украины.

По сведениям издания, существуют только оценки возможных планов чрезвычайных ситуаций — "настоящее крайнее средство — на случай, если в войну будут вовлечены третьи стороны".