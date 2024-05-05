У Німеччині закликали до повернення військовозобов'язаних українців до України

Німецькі чиновники почали закликати до повернення українців призовного віку до України.

Що відомо про заклики до повернення з Німеччини українських чоловіків призовного віку

Так, на думку керівника МВС федеральної землі Гессен Романа Посека, земельні уряди Німеччини мають допомогти Україні повернути українських чоловіків призовного віку.

Зокрема, Посек запропонував перестати видавати чоловікам з України німецькі документи замість документів їхньої країни.

Чиновник підкреслив, що наразі європейські та інші партнери мають усіляко сприяти підвищенню обороноздатності України.

При цьому він додав, що Німеччина має зберегти статус надійного притулку для біженців з України.

За яких умов НАТО може втрутитись у війну Росії проти України

У НАТО визначили низку “червоних ліній” у разі порушення яких Альянсу втрутиться у розв’язану Росією злочинну війну проти України.

Це вперше з початку війни. НАТО в дуже конфіденційний спосіб і без офіційних комунікацій встановило принаймні дві "червоні лінії", за якими можливе пряме втручання в конфлікт в Україні, — йдеться у матеріалі видання la Repubblica. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що наразі в НАТО не має оперативних планів з прямого військового втручання у розв’язану Росією війну проти України.

За відомостями видання, існують тільки оцінки можливих планів надзвичайних ситуацій — "справжній крайній засіб — на випадок, якщо у війну будуть залучені треті сторони".