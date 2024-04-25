У Держдепі США зазначили, що повернення військовозобов'язаних українських чоловіків в Україну є правом держави, яка захищається у розв'язаній Росією злочинній війні.

Як США реагують на призупинення консульських послуг військовозобов’язаним українцям за кордоном

За словами офіційного представника Держдепу США у Брюсселі Деніеля Сайзека, призупинення консульських послуг українським чоловікам мобілізаційного віку за кордоном є складним питанням.

Складне питання, що робити з чоловіками, які зараз поза Україною. Але уряд України має право визначати свою політику. Немає жодного рішення чи позиції досі від уряду США — допомоги чи не допомагати Україні в цій галузі, — підкреслив представник Держдепу США. Поширити

Він зазначив, що влада України має право самостійно визначати дії стосовно власних громадян за кордоном, однак Києву слід дуже уважно діяти в цьому напрямку.

Зрозуміло, що потрібні люди для ЗСУ, аби захищати країну… Це складне питання і важко сказати. Важливо, що Європа, і певною мірою США теж, — вітали українців, які вирішили, що їм та їхнім родинам потрібно було виїхати з України, і це була ще одна важлива частина підтримки Європи, — підкреслив Сайзек. Поширити

Американський дипломат зазначив, що українська влада чинить правильно, інтенсивно та серйозно вивчаючи ситуацію.

США, за словами Сайзека, поважають право України самостійно визначати власну політику.

Хто ще готовий повернути військовозобов’язаних українців до України

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова повернути до України чоловіків мобілізаційного віку.

Косіняк-Камиш нагадав, що його країна вже пропонувала Україні допомогу в цьому питанні.

Польський міністр припустив, що військовозобов'язаним громадянам України не буде продовжено право на перебування в Польщі.

Аналогічним чином готова діяти і Литва, однак спочатку хоче дізнатись про рішення з боку Польщі.

У Німеччині наголосили, що рішення українського МЗС про обмеження консульських послуг для чоловіків призовного віку жодним чином не вплине на їх статус біженця.