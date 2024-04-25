В США не исключили возвращение в Украину военнообязанных мужчин
Категория
Политика
Дата публикации

В США не исключили возвращение в Украину военнообязанных мужчин

Флаг США
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Источник:  Радио Свобода

В Госдепе США отметили, что возвращение военнообязанных украинских мужчин в Украину является правом государства, защищаемого в развязанной Россией преступной войне.

Как США реагируют на приостановку консульских услуг военнообязанным украинцам за границей

По словам официального представителя Госдепа США в Брюсселе Дэниеля Сайзека, приостановка консульских услуг украинским мужчинам мобилизационного возраста за границей является сложным вопросом.

Сложный вопрос, что делать с мужчинами, которые сейчас вне Украины. Но правительство Украины вправе определять свою политику. Нет решения или позиции до сих пор от правительства США — помощи или не помогать Украине в этой области, — подчеркнул представитель Госдепа США.

Он отметил, что власти Украины имеют право самостоятельно определять действия по отношению к собственным гражданам за рубежом, однако Киеву следует очень внимательно действовать в этом направлении.

Понятно, что люди нужны для ВСУ, чтобы защищать страну… Это сложный вопрос и трудно сказать. Важно, что Европа, и в определенной степени США тоже, приветствовали украинцев, которые решили, что им и их семьям нужно было уехать из Украины, и это была еще одна важная часть поддержки Европы, подчеркнул Сайзек.

Американский дипломат отметил, что украинские власти поступают правильно, интенсивно и серьезно изучая ситуацию.

США, по словам Сайзека, уважают право Украины самостоятельно определять собственную политику.

Кто еще готов вернуть военнообязанных украинцев в Украину

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна готова вернуть в Украину мужчин мобилизационного возраста.

Косиняк-Камыш напомнил, что его страна уже предлагала Украине помощь в этом вопросе.

Польский министр предположил, что военнообязанным гражданам Украины не будет продлено право на пребывание в Польше.

Аналогичным образом готова действовать и Литва, но сначала хочет узнать о решениях со стороны Польши.

В Германии отметили, что решение украинского МИДа об ограничении консульских услуг для мужчин призывного возраста никоим образом не повлияет на их статус беженца.

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