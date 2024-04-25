В Госдепе США отметили, что возвращение военнообязанных украинских мужчин в Украину является правом государства, защищаемого в развязанной Россией преступной войне.
Как США реагируют на приостановку консульских услуг военнообязанным украинцам за границей
По словам официального представителя Госдепа США в Брюсселе Дэниеля Сайзека, приостановка консульских услуг украинским мужчинам мобилизационного возраста за границей является сложным вопросом.
Он отметил, что власти Украины имеют право самостоятельно определять действия по отношению к собственным гражданам за рубежом, однако Киеву следует очень внимательно действовать в этом направлении.
Американский дипломат отметил, что украинские власти поступают правильно, интенсивно и серьезно изучая ситуацию.
США, по словам Сайзека, уважают право Украины самостоятельно определять собственную политику.
Кто еще готов вернуть военнообязанных украинцев в Украину
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна готова вернуть в Украину мужчин мобилизационного возраста.
Косиняк-Камыш напомнил, что его страна уже предлагала Украине помощь в этом вопросе.
Польский министр предположил, что военнообязанным гражданам Украины не будет продлено право на пребывание в Польше.
Аналогичным образом готова действовать и Литва, но сначала хочет узнать о решениях со стороны Польши.
В Германии отметили, что решение украинского МИДа об ограничении консульских услуг для мужчин призывного возраста никоим образом не повлияет на их статус беженца.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-