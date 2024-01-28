Новая немецкая партия "Альянс Сары Вагенкнехт" становится все более популярной в стране и уже может претендовать на прохождение в Бундестаг.

Партия “подруги Путина” наращивает рейтинги в Германии

Эти данные подтверждают результаты опроса института Insa для Bild am Sonntag.

Как оказалось в результате соцопроса, у "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) есть все шансы набрать 7% голосов на федеральных выборах.

Что важно понимать, новая политическая сила на 3 процентных пункта смогла опередить коалиционную Свободную демократическую партию, которая в тренде Insa впервые с 2015 года опустилась ниже пятипроцентной отметки и достигла лишь 4%.

Левые также не преодолели бы проходной барьер с 4%. Консерваторы ХДС/ХСС остаются наиболее популярной партией с 31%, а СДПГ канцлера Олафа Шольца – с 14%. Как и на прошлой неделе, Зеленые получили 13%, Альтернатива для Германии потеряла один пункт до 21%. Поделиться

Связи Сары Вагенкнехт с Путиным и РФ. Что известно

Сара Вагенкнехт не раз публично призвала правительство Германии начать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы остановить войну в Украине.

Несмотря на это, она продолжает отрицать, что имеет симпатии к Кремлю, и что ее партия пропутинская, а также подчеркнула, что, "конечно", осуждает войну в Украине.

Политик также цинично утверждала, что не видит ничего плохого в сотрудничестве с Россией, и не верит, что военная помощь Украине поможет "закончить войну".

Олаф Шольц продолжает терять влияние на политической арене Германии

Согласно данным социологов, если бы немцы могли выбирать канцлера напрямую, лидер оппозиции Фридрих Мерц (ХДС) значительно опередил бы действующего канцлера Олафа Шольца (СДПГ) с 28% и 21% голосов соответственно.

Что также важно понимать, Мерц набрал два пункта по сравнению с последним опросом три недели назад, тогда как Шольц потерял два пункта.