Нова німецька партія "Альянс Сари Вагенкнехт" стає дедалі популярнішою в країні і вже може претендувати на проходження до Бундестагу.

Партія "подруги Путіна" нарощує рейтинги у Німеччині

Ці дані підтверджують результати опитування інституту Insa для Bild am Sonntag.

Як виявилося в результаті соцопитування, "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) є усі шанси набрати 7% голосів на федеральних виборах.

Що важливо розуміти, новоутворена політична сила на 3 відсоткові пункти змогла випередити коаліційну Вільну демократичну партію, яка в тренді Insa вперше з 2015 року опустилася нижче п'ятивідсоткової позначки і досягла лише 4%.

Ліві також не подолали б прохідний бар'єр з 4%. Консерватори ХДС/ХСС лишаються найбільш популярною партією з 31%, а СДПН канцлера Олафа Шольца — з 14%. Як і минулого тижня, Зелені отримали 13%, "Альтернатива для Німеччини" втратила один пункт до 21%. Поширити

Зв’язки Сара Вагенкнехт з Путіним та РФ. Що відомо

Сара Вагенкнехт неодноразово публічно закликала уряд Німеччини розпочати перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб зупинити війну в Україні.

Попри це, вона продовжує заперечувати, що симпатії до Кремля, і що її партія є пропутінською, а також підкреслила, що, "звичайно", засуджує війну в Україні.

Політикиня також цинічно стверджувала, що не бачить нічого поганого у співпраці з Росією, та не вірить, що військова допомога Україні допоможе "закінчити війну".

Олаф Шольц продовжує втрачати вплив на політичній арені Німеччини

Згідно з даними соціологів, якби німці могли обирати канцлера напряму, лідер опозиції Фрідріх Мерц (ХДС) значно випередив би чинного канцлера Олафа Шольца (СДПН) з 28 відсотками і 21 відсотком голосів відповідно.

Що також важливо розуміти, Мерц набрав два пункти порівняно з останнім опитуванням три тижні тому, тоді як Шольц втратив два пункти.