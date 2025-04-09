В Германии сформирована новая политическая коалиция — что дальше

В Германии 9 апреля блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) объявили о заключении коалиционного соглашения.
Главные тезисы
- Блок ХДС/ХСС и СДПГ заключили соглашение о новой политической коалиции, которое включает модернизацию долгового тормоза и снижение налогов.
- Соглашение предусматривает приостановление воссоединения семей, расширение списка безопасных стран для депортации и усиление контроля на границах.
- Ожидается, что Фридрих Мерц станет новым канцлером ФРГ, сменяя Олафа Шольца.
В ФРГ согласована новая политическая коалиция
Согласно 144-страничному соглашению, они договорились создать экспертную комиссию по модернизации долгового тормоза, снижать налог на 1% в год в течение пяти лет, начиная с 2028 года.
Также партии договорились отменить возможность гражданства ФРГ за три года, ввести добровольную военную службу, сократить бюджетные расходы, в частности добровольное финансирование международных организаций.
Также в соглашении говорится о проблеме нелегальной миграции. В частности, на два года будет приостановлено воссоединение семей, будут приостановлены программы добровольного приема беженцев, а список безопасных стран для депортации расширен. Кроме того, будет усилен контроль на границах Германии.
В Бундестаге новой правящей коалиции будет 328 депутатских мандатов из 630.
Ожидается, что главу ХДС Фридриха Мерца изберут на должность канцлера ФРГ 7 мая. Он заменит в должности Олафа Шольца.
По словам Мерца, коалиционные переговоры проходили под большим давлением из-за глобальной политической ситуации.
В частности, он упомянул о войне в Украине, которую не хочет прекращать российский диктатор Владимир Путин, и агрессивном тарифном пакете президента США Дональда Трампа.
Однако он считает, что коалиционное соглашение — это "сигнал нового начала".
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