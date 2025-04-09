У Німеччині сформовано нову політичну коаліцію — що далі

У Німеччині 9 квітня блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) і соціал-демократи (СДПН) оголосили про укладення коаліційної угоди.
Головні тези:
- У Німеччині укладено угоду про нову політичну коаліцію між ХДС/ХСС та СДПН, що передбачає модернізацію боргового гальма та зниження податків.
- В угоді передбачено призупинення возз'єднання сімей та програм для біженців, розширення списку безпечних країн для депортації та посилення контролю на кордонах.
- Очікується, що Фрідріх Мерц візьме на себе посаду канцлера ФРН, замінюючи Олафа Шольца.
У ФРН узгоджено нову політичну коаліцію
Згідно зі 144-сторінковою угодою, вони домовилися створити експертну комісію з модернізації боргового гальма, знижувати податок на 1% на рік протягом п'яти років, починаючи з 2028-го.
Також партії домовились скасувати можливість набуття громадянства ФРН за три роки, запровадити добровільну військову службу, скоротити бюджетні видатки, зокрема добровільне фінансування міжнародних організацій.
Також в угоді йдеться про проблему нелегальної міграції. Зокрема на два роки буде призупинено возз'єднання сімей, буде припинено програми добровільного прийому біженців, а список безпечних країн для депортації — розширено. Крім того, буде посилено контроль на кордонах Німеччини.
У Бундестазі нової правлячої коаліції буде 328 депутатських мандатів із 630.
Очікується, що голову ХДС Фрідріха Мерца оберуть на посаду канцлера ФРН 7 травня. Він замінить на посаді Олафа Шольца.
За словами Мерца, коаліційні переговори проходили під великим тиском через глобальну політичну ситуацію.
Зокрема, він згадав про війну в Україні, яку не хоче припиняти російський диктатор Володимир Путін, і агресивний тарифний пакет президента США Дональда Трампа.
Однак він вважає, що коаліційна угода — це "сигнал нового початку".
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