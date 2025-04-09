У Німеччині сформовано нову політичну коаліцію — що далі

У Німеччині 9 квітня блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) і соціал-демократи (СДПН) оголосили про укладення коаліційної угоди.

У ФРН узгоджено нову політичну коаліцію

Згідно зі 144-сторінковою угодою, вони домовилися створити експертну комісію з модернізації боргового гальма, знижувати податок на 1% на рік протягом п'яти років, починаючи з 2028-го.

Також партії домовились скасувати можливість набуття громадянства ФРН за три роки, запровадити добровільну військову службу, скоротити бюджетні видатки, зокрема добровільне фінансування міжнародних організацій.

Також в угоді йдеться про проблему нелегальної міграції. Зокрема на два роки буде призупинено возз'єднання сімей, буде припинено програми добровільного прийому біженців, а список безпечних країн для депортації — розширено. Крім того, буде посилено контроль на кордонах Німеччини.

У Бундестазі нової правлячої коаліції буде 328 депутатських мандатів із 630.

Очікується, що голову ХДС Фрідріха Мерца оберуть на посаду канцлера ФРН 7 травня. Він замінить на посаді Олафа Шольца.

За словами Мерца, коаліційні переговори проходили під великим тиском через глобальну політичну ситуацію.

Зсередини і зовні багато сил працювали не на нас, а проти нас, — сказав Мерц. Поширити

Зокрема, він згадав про війну в Україні, яку не хоче припиняти російський диктатор Володимир Путін, і агресивний тарифний пакет президента США Дональда Трампа.