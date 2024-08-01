В Германии стали поощрять украинских мужчин призывного возраста возвращаться в Украину
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Политика
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В Германии стали поощрять украинских мужчин призывного возраста возвращаться в Украину

Украинцы в Германии
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Источник:  tagesspiegel.de

Власти федеральной немецкой земли Гессен не будут выдавать украинским мужчинам призывного возраста проездные документы для поездок за границу.

Главные тезисы

  • Власти земли Гессен в Германии не выдают украинским мужчинам призывного возраста проездные документы для поездок за границу, стимулируя их к возвращению на Родину.
  • Инициатива направлена на поддержку украинцев при вызове на военную службу для получения паспорта и участия в защите страны.
  • Действия немецких властей осуществляются в контексте вооруженного конфликта с Россией и призваны поддержать интересы Украины.
  • Украинцы призывного возраста могут вернуться в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы по особым случаям, рассматриваемым индивидуально.
  • Немецкие проездные документы могут выдаваться украинцам только в исключительных ситуациях, когда им необходимо доказать невозможность получения паспорта или его замены.

Как в Германии стимулируют украинских мужчин призывного возраста к возвращению на Родину

Ведомства по делам иностранцев Гессена, как правило, не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста немецкие удостоверения, заменяющие документы для поездок за границу. Они способны поехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы, отметили представители министерства труда и социальных дел Гессена.

По информации ведомства, на территории Гессена проживает около 20 тыс. украинских мужчин призывного возраста.

Германия не будет выдавать украинским мужчинам аналогов загранпаспортов
Украинские мужчины в Германии

В министерстве отметили, что мобилизация Украиной лиц призывного возраста для защиты страны в развязанной Россией преступной войне и поощрение мужчин к возвращению домой вполне законными интересами украинской власти.

В каком случае украинцы призывного возраста могут получить немецкие документы для выезда за границу

По информации журналистов DW со ссылкой на портал по предоставлению административных услуг Гессена, немецкие проездные документы, заменяющие загранпаспорта, могут выдаваться гражданам других стран только в особых случаях, ведь это нарушает паспортный суверенитет другой страны.

Такой документ могут выдать, если лицо может доказать, что у него нет паспорта или документа, его заменяющего, и он не имеет возможности его получить. Каждое подобное решение принимается индивидуально, отмечается в материале издания.

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