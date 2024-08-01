Власти федеральной немецкой земли Гессен не будут выдавать украинским мужчинам призывного возраста проездные документы для поездок за границу.

Как в Германии стимулируют украинских мужчин призывного возраста к возвращению на Родину

Ведомства по делам иностранцев Гессена, как правило, не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста немецкие удостоверения, заменяющие документы для поездок за границу. Они способны поехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы, отметили представители министерства труда и социальных дел Гессена. Поделиться

По информации ведомства, на территории Гессена проживает около 20 тыс. украинских мужчин призывного возраста.

Украинские мужчины в Германии

В министерстве отметили, что мобилизация Украиной лиц призывного возраста для защиты страны в развязанной Россией преступной войне и поощрение мужчин к возвращению домой вполне законными интересами украинской власти.

В каком случае украинцы призывного возраста могут получить немецкие документы для выезда за границу

По информации журналистов DW со ссылкой на портал по предоставлению административных услуг Гессена, немецкие проездные документы, заменяющие загранпаспорта, могут выдаваться гражданам других стран только в особых случаях, ведь это нарушает паспортный суверенитет другой страны.