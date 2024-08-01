Влада федеральної німецької землі Гессен не видаватиме українським чоловікам призовного віку проїзні документи для здійснення поїздок за кордон.

Як у Німеччині стимулюють українських чоловіків призовного віку до повернення на Батьківщину

Відомства у справах іноземців Гессену, як правило, не видаватимуть українським чоловікам мобілізаційного віку німецькі посвідчення, що замінюють документи для поїздок за кордон. Вони здатні поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби, - зазначили представники міністерства праці та соціальних справ Гессену. Поширити

За інформацією відомства, на території Гессена проживає близько 20 тис українських чоловіків призовного віку.

Українські чоловіки у Німеччині

В міністерстві зазначили, що мобілізація Україною осіб призовного віку для захисту країни у розв’язаній Росією злочинній війні та заохочення чоловіків до повернення додому є цілком законними інтересами української влади.

У якому випадку українці призовного віку у Німеччині можуть отримати німецькі документи для виїзду за кордон

За інформацією журналістів DW із посиланням на портал з надання адміністративних послуг Гессену, німецькі проїзні документи, які замінюють закордонні паспорти, можуть видаватися громадянам інших країн лише в особливих випадках, адже це порушує паспортний суверенітет іншої країни.