У Німеччині почали заохочувати українських чоловіків призовного віку повертатись в Україну
Категорія
Політика
Дата публікації

У Німеччині почали заохочувати українських чоловіків призовного віку повертатись в Україну

Українці у Німеччині
Джерело:  tagesspiegel.de

Влада федеральної німецької землі Гессен не видаватиме українським чоловікам призовного віку проїзні документи для здійснення поїздок за кордон. 

Головні тези:

  • Влада німецького Гессену не видаватиме українським чоловікам призовного віку проїзні документи для поїздок за кордон.
  • Українці призовного віку мають можливість повернутися в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби.
  • Дії німецької влади спрямовані на стимулювання українських чоловіків призовного віку до повернення на Батьківщину в контексті збройного конфлікту з Росією.
  • У німецькому Законодавстві передбачено видання українцям проїзних документів лише в особливих випадках, коли особа не може отримати паспорт або заміну.
  • Кожне рішення про видання проїзної документації ухвалюється індивідуально.

Як у Німеччині стимулюють українських чоловіків призовного віку до повернення на Батьківщину

Відомства у справах іноземців Гессену, як правило, не видаватимуть українським чоловікам мобілізаційного віку німецькі посвідчення, що замінюють документи для поїздок за кордон. Вони здатні поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби, - зазначили представники міністерства праці та соціальних справ Гессену.

За інформацією відомства, на території Гессена проживає близько 20 тис українських чоловіків призовного віку.

Німеччина не видаватиме українським чоловікам аналогів закордонних паспортів
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В міністерстві зазначили, що мобілізація Україною осіб призовного віку для захисту країни у розв’язаній Росією злочинній війні та заохочення чоловіків до повернення додому є цілком законними інтересами української влади.

У якому випадку українці призовного віку у Німеччині можуть отримати німецькі документи для виїзду за кордон

За інформацією журналістів DW із посиланням на портал з надання адміністративних послуг Гессену, німецькі проїзні документи, які замінюють закордонні паспорти, можуть видаватися громадянам інших країн лише в особливих випадках, адже це порушує паспортний суверенітет іншої країни.

Такий документ можуть видати, якщо особа може довести, що у неї немає паспорта або документа, що його замінює, і вона не має можливості його отримати. Кожне подібне рішення ухвалюється індивідуально, - наголошується у матеріалі видання.

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