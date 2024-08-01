Влада федеральної німецької землі Гессен не видаватиме українським чоловікам призовного віку проїзні документи для здійснення поїздок за кордон.
Головні тези:
- Влада німецького Гессену не видаватиме українським чоловікам призовного віку проїзні документи для поїздок за кордон.
- Українці призовного віку мають можливість повернутися в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби.
- Дії німецької влади спрямовані на стимулювання українських чоловіків призовного віку до повернення на Батьківщину в контексті збройного конфлікту з Росією.
- У німецькому Законодавстві передбачено видання українцям проїзних документів лише в особливих випадках, коли особа не може отримати паспорт або заміну.
- Кожне рішення про видання проїзної документації ухвалюється індивідуально.
Як у Німеччині стимулюють українських чоловіків призовного віку до повернення на Батьківщину
За інформацією відомства, на території Гессена проживає близько 20 тис українських чоловіків призовного віку.
В міністерстві зазначили, що мобілізація Україною осіб призовного віку для захисту країни у розв’язаній Росією злочинній війні та заохочення чоловіків до повернення додому є цілком законними інтересами української влади.
У якому випадку українці призовного віку у Німеччині можуть отримати німецькі документи для виїзду за кордон
За інформацією журналістів DW із посиланням на портал з надання адміністративних послуг Гессену, німецькі проїзні документи, які замінюють закордонні паспорти, можуть видаватися громадянам інших країн лише в особливих випадках, адже це порушує паспортний суверенітет іншої країни.
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