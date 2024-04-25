Литва готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку

Литва може допомогти Україні в поверненні чоловіків призовного віку. Однак спершу дочекається, як цю процедуру проводитимуть у Польщі.

Що відомо про рішення Литва щодо повернення чоловіків призовного віку в Україну

Сіністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас визнав, що Вільнюсу необхідно подумати, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни. Водночас міністр додав, що Литва поки що не розглядає конкретних заходів і стежить за тим, які рішення з цього питання ухвалить Польща.

Напрямок правильний. У які заходи це перетвориться, напевно, поки що важко сказати. Мабуть, про це потрібно буде говорити конкретно, — заявив Кащюнас. Поширити

Він наголосив, що ніхто не буде збирати українських чоловіків і відвозити в Україну.

Але (можна обмежити цих осіб) у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах — це варіанти, як я чую і від польської сторони. Тож давайте почекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви, — заявив міністр.

Чому треба повертати українських чоловіків в Україну

Кабінет міністрів України ввів заборону на пересилання закордонних паспортів і паспортів громадянина України за кордон.

Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонний паспорт, перебуваючи за межами країни.

При цьому з 23 квітня МЗС України також обмежило надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років, які перебувають за кордоном. Це пояснили новим законом про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року.

У МЗС наголосили, що це тимчасовий крок. Відновити надання послуг обіцяють після набуття чинності закону, але з урахуванням його вимог.