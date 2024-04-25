Литва готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку

Литва може допомогти Україні в поверненні чоловіків призовного віку. Однак спершу дочекається, як цю процедуру проводитимуть у Польщі.
Що відомо про рішення Литва щодо повернення чоловіків призовного віку в Україну
Сіністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас визнав, що Вільнюсу необхідно подумати, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни. Водночас міністр додав, що Литва поки що не розглядає конкретних заходів і стежить за тим, які рішення з цього питання ухвалить Польща.
Він наголосив, що ніхто не буде збирати українських чоловіків і відвозити в Україну.
Чому треба повертати українських чоловіків в Україну
Кабінет міністрів України ввів заборону на пересилання закордонних паспортів і паспортів громадянина України за кордон.
Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонний паспорт, перебуваючи за межами країни.
При цьому з 23 квітня МЗС України також обмежило надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років, які перебувають за кордоном. Це пояснили новим законом про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року.
У МЗС наголосили, що це тимчасовий крок. Відновити надання послуг обіцяють після набуття чинності закону, але з урахуванням його вимог.
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