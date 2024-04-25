Литва готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста
Категория
Мир
Дата публикации

Литва готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста

литва
Читати українською
Источник:  Delfi

Литва может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста. Однако сначала дождется, как эта процедура будет проводиться в Польше.

Что известно о решении Литвы о возвращении мужчин призывного возраста в Украину

Синистр обороны Литвы Лауринас Кащюнас признал, что Вильнюсу необходимо подумать, как помочь Украине вернуть уехавших из страны мужчин призывного возраста. В то же время министр добавил, что Литва пока не рассматривает конкретные меры и следит за тем, какие решения по этому вопросу примет Польша.

Направление правильное. В какие меры это превратится, наверное, пока трудно сказать. Пожалуй, об этом нужно будет говорить конкретно, — заявил Кащюнас.

Он подчеркнул, что никто не будет собирать украинских мужчин и увозить в Украину.

Но (можно ограничить этих лиц) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах — это варианты, как я слышу и от польской стороны. Давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, возможно, он подойдет и для Литвы, — заявил министр.

Почему нужно возвращать украинских мужчин в Украину

Кабинет министров Украины ввел запрет на пересылку загранпаспортов и паспортов гражданина Украины за границу.

Граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорт, находясь за пределами страны.

При этом с 23 апреля МИД Украины также ограничил предоставление консульских услуг мужчинам в возрасте 18-60 лет, которые находятся за границей. Это объяснили новым законом о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

В МИД подчеркнули, что это временный шаг. Восстановить предоставление услуг обещают после вступления закона в силу, но с учетом его требований.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Литва закупит около 3 тыс FPV-дронов для ВСУ
дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Литва передала ВСУ командно-штабные машины М577
машина
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Литва предложила разобрать свои закрытые ТЭС и передать запчасти Украине
Литва

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?