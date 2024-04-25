Литва готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста

Литва может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста. Однако сначала дождется, как эта процедура будет проводиться в Польше.

Что известно о решении Литвы о возвращении мужчин призывного возраста в Украину

Синистр обороны Литвы Лауринас Кащюнас признал, что Вильнюсу необходимо подумать, как помочь Украине вернуть уехавших из страны мужчин призывного возраста. В то же время министр добавил, что Литва пока не рассматривает конкретные меры и следит за тем, какие решения по этому вопросу примет Польша.

Направление правильное. В какие меры это превратится, наверное, пока трудно сказать. Пожалуй, об этом нужно будет говорить конкретно, — заявил Кащюнас. Поделиться

Он подчеркнул, что никто не будет собирать украинских мужчин и увозить в Украину.

Но (можно ограничить этих лиц) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах — это варианты, как я слышу и от польской стороны. Давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, возможно, он подойдет и для Литвы, — заявил министр.

Почему нужно возвращать украинских мужчин в Украину

Кабинет министров Украины ввел запрет на пересылку загранпаспортов и паспортов гражданина Украины за границу.

Граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорт, находясь за пределами страны.

При этом с 23 апреля МИД Украины также ограничил предоставление консульских услуг мужчинам в возрасте 18-60 лет, которые находятся за границей. Это объяснили новым законом о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

В МИД подчеркнули, что это временный шаг. Восстановить предоставление услуг обещают после вступления закона в силу, но с учетом его требований.