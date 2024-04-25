Литва готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста

Литва может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста. Однако сначала дождется, как эта процедура будет проводиться в Польше.
Что известно о решении Литвы о возвращении мужчин призывного возраста в Украину
Синистр обороны Литвы Лауринас Кащюнас признал, что Вильнюсу необходимо подумать, как помочь Украине вернуть уехавших из страны мужчин призывного возраста. В то же время министр добавил, что Литва пока не рассматривает конкретные меры и следит за тем, какие решения по этому вопросу примет Польша.
Он подчеркнул, что никто не будет собирать украинских мужчин и увозить в Украину.
Почему нужно возвращать украинских мужчин в Украину
Кабинет министров Украины ввел запрет на пересылку загранпаспортов и паспортов гражданина Украины за границу.
Граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорт, находясь за пределами страны.
При этом с 23 апреля МИД Украины также ограничил предоставление консульских услуг мужчинам в возрасте 18-60 лет, которые находятся за границей. Это объяснили новым законом о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.
В МИД подчеркнули, что это временный шаг. Восстановить предоставление услуг обещают после вступления закона в силу, но с учетом его требований.
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