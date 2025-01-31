В Германии убийца 9-летней украинки получил пожизненный срок
Категория
Мир
Дата публикации

В Германии убийца 9-летней украинки получил пожизненный срок

Суд
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Источник:  Frankfurter Allgemeine Zeitung

Региональный суд Хемница в Саксонии осудил 37-летнего гражданина Молдовы о пожизненном заключении за убийство 9-летней украинки Валерии летом 2024 года.

Главные тезисы

  • Убийца 9-летней украинки в Германии получил пожизненный срок без возможности досрочного освобождения.
  • Судмедэксперты установили, что девочка умерла от удушения, а ее тело было обнаружено в лесу.
  • Адвокат осужденного отрицает наличие умишленного убийства и просит рассмотреть дело как непреднамеренное убийство.

Что известно о пожизненном заключении убийцы 9-летней украинки

9-летняя Валерия вышла из дома и не вернулась, а впоследствии ее мертвое тело нашли в лесу.

По информации издания, Региональный суд Хемница признал бывшего сожителя матери девочки виновным в совершении особо тяжкого преступления.

Суд в Германии приговорил к пожизненному заключению убийцу 9-летней украинки
Суд

Мужчину приговорили к пожизненному заключению, с практически невозможным представлением просьбы на досрочное освобождение после 15 лет тюремного заключения.

Судмедэксперты установили, что девочка умерла в результате удушения. У нее в дыхательных путях были найдены частицы грязи.

Это значит, что мертвое тело пролежало в лесу несколько дней, прежде чем девочка была найдена.

Что известно о резонансном убийстве

По словам адвоката осужденного мужчины, нет никаких доказательств того, что кто-то другой, кроме его клиента, несет ответственность за смерть девушки, однако он не считает убийство совершенном со злым умыслом и низкими мотивами.

Он подавал ходатайство об осуждении за непреднамеренное убийство.

Родители девочки развелись. После начала развязанной Россией преступной войны против Украины мать с детьми выехала в Германию, где завязала отношения с другим мужчиной, однако впоследствии они развелись.

Валерия скрылась по дороге в школу 3 июня. Сотни полицейских искали ребенка с помощью водолазов, дронов и собак. Через неделю тело нашли тело в лесу примерно в четырех километрах от дома. Подозреваемый был задержан через два дня в Чехии.

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