Региональный суд Хемница в Саксонии осудил 37-летнего гражданина Молдовы о пожизненном заключении за убийство 9-летней украинки Валерии летом 2024 года.

Что известно о пожизненном заключении убийцы 9-летней украинки

9-летняя Валерия вышла из дома и не вернулась, а впоследствии ее мертвое тело нашли в лесу.

По информации издания, Региональный суд Хемница признал бывшего сожителя матери девочки виновным в совершении особо тяжкого преступления.

Суд

Мужчину приговорили к пожизненному заключению, с практически невозможным представлением просьбы на досрочное освобождение после 15 лет тюремного заключения.

Судмедэксперты установили, что девочка умерла в результате удушения. У нее в дыхательных путях были найдены частицы грязи.

Это значит, что мертвое тело пролежало в лесу несколько дней, прежде чем девочка была найдена.

Что известно о резонансном убийстве

По словам адвоката осужденного мужчины, нет никаких доказательств того, что кто-то другой, кроме его клиента, несет ответственность за смерть девушки, однако он не считает убийство совершенном со злым умыслом и низкими мотивами.

Он подавал ходатайство об осуждении за непреднамеренное убийство.

Родители девочки развелись. После начала развязанной Россией преступной войны против Украины мать с детьми выехала в Германию, где завязала отношения с другим мужчиной, однако впоследствии они развелись.

Валерия скрылась по дороге в школу 3 июня. Сотни полицейских искали ребенка с помощью водолазов, дронов и собак. Через неделю тело нашли тело в лесу примерно в четырех километрах от дома. Подозреваемый был задержан через два дня в Чехии.