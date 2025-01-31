Регіональний суд Хемніца у Саксонії засудив 37-річного громадянина Молдови о довічного ув'язнення за вбивство 9-річної українки Валерії влітку 2024 року.

Що відомо про довічне ув’язнення вбивці 9-річної українки

Зазначається, що 9-річна Валерія вийшла з дому та не повернулась, а згодом її мертве тіло знайшли у лісі.

За інформацією видання, Регіональний суд Хемніца визнав колишнього співмешканця матері дівчинки винним у скоєнні особливо тяжкого злочину.

Суд

Чоловіка засудили до довічного ув’язнення, з практично неможливим поданням прохання на дострокове звільнення після 15 років тюремного ув’язнення.

Судмедексперти встановили, що дівчинка померла внаслідок удушення. У неї в дихальних шляхах було знайдено частинки бруду.

Це означає, що мертве тіло пролежало у лісі кілька днів, перед тим, як дівчинку було знайдено.

Що відомо про резонансне вбивство

За словами адвоката засудженого чоловіка, немає жодних доказів того, що хтось інший, крім його клієнта, несе відповідальність за смерть дівчини, однак він не вважає вбивство вчиненим зі злим умислом і низькими мотивами.

Він подавав клопотання про засудження за ненавмисне вбивство.

Батьки дівчинки розлучились. Після початку розв’язаною Росією злочинної війни проти України мати з дітьми вихала до Німеччини, де зав’язала стосунки з іншим чоловіком, однак згодом вони розлучились.

Валерія зникла дорогою до школи 3 червня. Сотні поліцейських шукали дитину за допомогою водолазів, дронів і собак. Через тиждень тіло знайшли тіло в лісі приблизно за чотири кілометри від дому. Підозрюваного затримали через два дні у Чехії.