В парламенте Германии осудили заявление Папы Римского о якобы необходимости Украине садиться за стол переговоров со страной-агрессорой РФ.
В Бундестаге осудили заявление Папы Римского о необходимости переговоров между Украиной и РФ
По словам главы комитета по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, ей стало стыдно после заявления понтифика.
Она отметила, что перед тем как склонять Украину к переговорам со страной-агрессоркой Папа Франциск должен обратиться к российским оккупантам.
Что говорят в Украине
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал Ватикану не повторять ошибки прошлого.
По его словам, Ватикан использует стратегию "белого флага" еще с первой половины прошлого века.
Глава МИД поблагодарил Папу Франциска за его постоянные молитвы за мир.
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