В парламенте Германии осудили заявление Папы Римского о якобы необходимости Украине садиться за стол переговоров со страной-агрессорой РФ.

В Бундестаге осудили заявление Папы Римского о необходимости переговоров между Украиной и РФ

По словам главы комитета по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, ей стало стыдно после заявления понтифика.

Она отметила, что перед тем как склонять Украину к переговорам со страной-агрессоркой Папа Франциск должен обратиться к российским оккупантам.

Перед тем, как украинские жертвы поднимут белое знамя, Папа должен громко и безошибочно призвать жестоких российских преступников снять свой пиратский флаг - символ смерти и сатаны... И почему, во имя Бога, он не осуждает словесное, убийственное возмущение главы РПЦ и экс-агента КГБ Кирилла против украинского народа? Мне как католику стыдно, что он этого не делает, - отметила Штрак-Циммерманн. Поделиться

Что говорят в Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал Ватикану не повторять ошибки прошлого.

Наш флаг – желто-голубой. Это знамя, под которым мы живем, умираем и побеждаем. Мы никогда не поднимем никаких других флагов, – подчеркнул Кулеба. Поделиться

По его словам, Ватикан использует стратегию "белого флага" еще с первой половины прошлого века.

Призываю не повторять ошибки прошлого и поддержать Украину и ее народ в справедливой борьбе за свою жизнь. Сильнее всего тот, кто в битве между добром и злом стоит на стороне добра, а не пытается поставить их в один ряд и назвать это "переговорами", - подчеркнул Кулеба. Поделиться

Глава МИД поблагодарил Папу Франциска за его постоянные молитвы за мир.