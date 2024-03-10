В Германии возмутились заявлениями Папы Римского о необходимости переговоров с РФ
Категория
Политика
Дата публикации

В Германии возмутились заявлениями Папы Римского о необходимости переговоров с РФ

Бундестаг
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Источник:  online.ua

В парламенте Германии осудили заявление Папы Римского о якобы необходимости Украине садиться за стол переговоров со страной-агрессорой РФ.

В Бундестаге осудили заявление Папы Римского о необходимости переговоров между Украиной и РФ

По словам главы комитета по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, ей стало стыдно после заявления понтифика.

Она отметила, что перед тем как склонять Украину к переговорам со страной-агрессоркой Папа Франциск должен обратиться к российским оккупантам.

Перед тем, как украинские жертвы поднимут белое знамя, Папа должен громко и безошибочно призвать жестоких российских преступников снять свой пиратский флаг - символ смерти и сатаны... И почему, во имя Бога, он не осуждает словесное, убийственное возмущение главы РПЦ и экс-агента КГБ Кирилла против украинского народа? Мне как католику стыдно, что он этого не делает, - отметила Штрак-Циммерманн.

Что говорят в Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал Ватикану не повторять ошибки прошлого.

Наш флаг – желто-голубой. Это знамя, под которым мы живем, умираем и побеждаем. Мы никогда не поднимем никаких других флагов, – подчеркнул Кулеба.

По его словам, Ватикан использует стратегию "белого флага" еще с первой половины прошлого века.

Призываю не повторять ошибки прошлого и поддержать Украину и ее народ в справедливой борьбе за свою жизнь. Сильнее всего тот, кто в битве между добром и злом стоит на стороне добра, а не пытается поставить их в один ряд и назвать это "переговорами", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД поблагодарил Папу Франциска за его постоянные молитвы за мир.

Продолжаем надеяться, что после двух лет разрушительной войны в сердце Европы Понтифик найдет возможность совершить Апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона украинских католиков, более пяти миллионов греко-католиков, всех христиан и всех украинцев, - подчеркнул Кулеба.

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