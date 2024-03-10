У парламенті Німеччини засудили заяву Папи Римського про нібито необхідність Україні сідати за стіл переговорів із країною-агресоркою РФ.
У Бундестазі засудили заяву Папи Римського про необхідність переговорів між Україною та РФ
За словами керівниці комітету з оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, їй стало соромно після заяви понтифіка.
Вона зазначила, що перед тим, як схиляти Україну до переговорів з країною-агресоркою Папа Франциск має звернутись до російських окупантів.
Що кажуть в Україні
Глава МЗС України Дмитро Кулеба порадив Ватикану не повторювати помилок минулого.
За його словами, Ватикан використовує стратегію “білого прапору” ще з першої половини минулого століття.
Глава МЗС подякував Папі Франциску за його постійні молитви за мир.
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