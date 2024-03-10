У парламенті Німеччини засудили заяву Папи Римського про нібито необхідність Україні сідати за стіл переговорів із країною-агресоркою РФ.

У Бундестазі засудили заяву Папи Римського про необхідність переговорів між Україною та РФ

За словами керівниці комітету з оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, їй стало соромно після заяви понтифіка.

Вона зазначила, що перед тим, як схиляти Україну до переговорів з країною-агресоркою Папа Франциск має звернутись до російських окупантів.

Перед тим, як українські жертви піднімуть білий прапор, Папа має голосно й безпомилково закликати жорстоких російських злочинців зняти свій піратський прапор - символ смерті та сатани... І чому, в ім’я Бога, він не засуджує словесне, вбивче підбурювання глави РПЦ і екс-агента КДБ Кирила проти українського народу? Мені, як католику, соромно, що він цього не робить, - зазначила Штрак-Ціммерманн. Поширити

Що кажуть в Україні

Глава МЗС України Дмитро Кулеба порадив Ватикану не повторювати помилок минулого.

Наш прапор - жовто-блакитний. Це прапор, під яким ми живемо, вмираємо і перемагаємо. Ми ніколи не піднімемо ніяких інших прапорів, - підкреслив Кулеба. Поширити

За його словами, Ватикан використовує стратегію “білого прапору” ще з першої половини минулого століття.

Закликаю не повторювати помилок минулого і підтримати Україну та її народ у справедливій боротьбі за своє життя. Найсильніший той, хто в битві між добром і злом стоїть на боці добра, а не намагається поставити їх в один ряд і назвати це "переговорами", - підкреслив Кулеба. Поширити

Глава МЗС подякував Папі Франциску за його постійні молитви за мир.