В Германии заявили об ошибке в оценке оборонных возможностей РФ
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Политика
Дата публикации

В Германии заявили об ошибке в оценке оборонных возможностей РФ

Производство ракет в РФ
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Источник:  online.ua

Генерал-майор Вооруженных сил Германии Кристиан Фрейдинг заявил о недооценке военными Бундсвера способностей России к производству оружия.

Что известно об ошибке немецких военных в оценке возможностей РФ по производству оружия

В комментарии журналистам издания Süddeutsche Zeitung Фрейдинг отметил, что когда немецкие военные анализировали вероятные сценарии развития боевых действий в развязанной Кремлем преступной войне против Украины, они не учли некоторые возможности РФ по производству оружия.

По словам руководителя ситуационного центра по Украине при Бундесвере, изначально немецкие военные не рассматривали способность оккупационной российской армии к ведению длительной войны на истощение.

В Бундесвере также не предполагали, что в России добьются успеха в том, что мы сейчас четко наблюдаем: они наращивают свой военно-промышленный комплекс, расширяют его, увеличивают производственные мощности, несмотря на жесточайший режим санкций, - объясняет немецкий генерал.

Он подчеркнул, что представители Бундсвера и других военных ведомств западных стран не видели или не хотели видеть возможности Кремля по получению вооружений от других стран, в частности, Ирана и Северной Кореи и Китая, которые могут поставлять РФ освещение для холодильников, но его могут использовать и в военных целях.

Как в Бундесвере оценивают контрнаступление ВСУ и потери армии РФ

Немецкий военный также признал, что уже можно сказать, что возможности украинских военных в контрнаступлении были переоценены.

Однако, по его словам, с военной точки зрения ВСУ, безусловно, преуспели в течение этого года.

80% территории Украины по-прежнему свободны, и это после двух лет борьбы с так называемой военной сверхдержавой. Они вернули себе 50% утраченных территорий. Российский Черноморский флот де-факто вытеснен из западной части Черного моря, – отметил Фрейдинг.

Он подчеркнул, что украинские военные демонстрируют возможности нанесения дальнобойных ударов даже с помощью самодельных пусковых систем.

Фрейдинг подчеркнул, что российские потери в людях и материальных средствах – огромны.

В Германии предполагают, что РФ потеряла танки и боевые машины пехоты в четырехзначном диапазоне.

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