У Німеччині заявили про помилку в оцінці оборонних спроможностей РФ

Що відомо про помилку німецьких військових у оцінці спроможностей РФ з виробництва зброї

У коментарі журналістам видання Süddeutsche Zeitung Фрейдінг зазначив, що коли німецькі військові аналізували ймовірні сценарії розвитку бойових дій у розв’язаній Кремлем злочинній війні проти України, вони не врахували деякі можливості РФ з виробництва зброї.

За словами керівника ситуаційного центру по Україні при Бундесвері, від початку німецькі військові не розглядали здатність окупаційної російської армії до ведення тривалої війни на виснаження.

У Бундесвері також не припускали, що в Росії досягнуть успіху в тому, що ми зараз чітко спостерігаємо: вони нарощують свій військово-промисловий комплекс, розширюють його, збільшують виробничі потужності, незважаючи на найжорстокіший режим санкцій, - пояснює німецький генерал. Поширити

Він підкреслив, що представники Бундсверу та інших військових відомств західних країн не бачили, або ж не хотіли бачити можливості Кремля з отримання озброєнь від інших країн, зокрема, Ірану та Північної Кореї та Китаю, які можуть постачати РФ освітлення для холодильників, але його можуть використовувати і у військових цілях.

Як у Бундесвері оцінюють контрнаступ ЗСУ та втрати армії РФ

Німецький військовий також визнав, що наразі вже можна сказати, що можливості українських військових у контрнаступі були переоцінені.

Однак, за його словами, з військової точки зору ЗСУ, безумовно, досягли успіхів протягом цього року.

80% території України, як і раніше, вільні, і це після двох років боротьби з так званою військовою наддержавою. Вони повернули собі 50% втрачених територій. Російський Чорноморський флот де-факто витіснений із західної частини Чорного моря, - зазначив Фрейдінг. Поширити

Він підкреслив, що українські військові демонструють можливості завдання далекобійних ударів навіть за допомогою саморобних пускових систем.

Фройдінг підкреслив, що російські втрати в людях і матеріальних засобах - величезні.

У Німеччині припускають, що РФ втратила танки і бойові машини піхоти в чотиризначному діапазоні.