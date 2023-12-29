У Німеччині заявили про помилку в оцінці оборонних спроможностей РФ

Генерал-майор Збройних сил Німеччини Крістіан Фрейдінг заявив про неодоцінку військовими Бундсверу спроможностей Росії до виробництва зброї.
Що відомо про помилку німецьких військових у оцінці спроможностей РФ з виробництва зброї
У коментарі журналістам видання Süddeutsche Zeitung Фрейдінг зазначив, що коли німецькі військові аналізували ймовірні сценарії розвитку бойових дій у розв’язаній Кремлем злочинній війні проти України, вони не врахували деякі можливості РФ з виробництва зброї.
За словами керівника ситуаційного центру по Україні при Бундесвері, від початку німецькі військові не розглядали здатність окупаційної російської армії до ведення тривалої війни на виснаження.
Він підкреслив, що представники Бундсверу та інших військових відомств західних країн не бачили, або ж не хотіли бачити можливості Кремля з отримання озброєнь від інших країн, зокрема, Ірану та Північної Кореї та Китаю, які можуть постачати РФ освітлення для холодильників, але його можуть використовувати і у військових цілях.
Як у Бундесвері оцінюють контрнаступ ЗСУ та втрати армії РФ
Німецький військовий також визнав, що наразі вже можна сказати, що можливості українських військових у контрнаступі були переоцінені.
Однак, за його словами, з військової точки зору ЗСУ, безумовно, досягли успіхів протягом цього року.
Він підкреслив, що українські військові демонструють можливості завдання далекобійних ударів навіть за допомогою саморобних пускових систем.
Фройдінг підкреслив, що російські втрати в людях і матеріальних засобах - величезні.
У Німеччині припускають, що РФ втратила танки і бойові машини піхоти в чотиризначному діапазоні.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-