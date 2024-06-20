Госпогранкомитет Беларуси цинично заявил, что фиксирует увеличение группировки украинских военных на границе с Украиной.
Главные тезисы
- Так называемый Госпогранкомитет Беларуси реагирует на увеличение группировки украинских военных на границе с Украиной, характеризуя это как "провокацию".
- Украинские пограничники отрицают наличие провокаций и отмечают защиту суверенной территории от потенциальных угроз.
- Спикер ГНСУ рассказал о концентрации различных подразделений и техники на сопредельной территории, включая тяжелое вооружение.
- Правительство Польши поддержало создание временной буферной зоны на границе с Беларусью для усложнения переправки нелегальных мигрантов и улучшения условий службы.
Защита суверенной территории Украины в Беларуси считают "провокацией"
Так называемый Госпогранкомитет Беларуси предупредил о "недопустимости провокаций на украинско-белорусской границе". Как будто они зафиксировали увеличение количества украинских пограничников вблизи своей территории.
Украинские пограничники подчеркнули, что Силы обороны осуществляют защиту суверенной территории от агрессора и никаких провокаций в этом нет.
В последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в частности, сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
В комментарии изданию " Украинская правда " представитель ГНСУ полковник Андрей Демченко подчеркнул:
Правительство Польши согласовало создание временной буферной зоны на границе с Беларусью
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил об одобрении резолюции, предусматривающей создание буферной зоны на границе с Республикой Беларусь.
В ходе заседания правительство Польши поддержало предложение Министерства внутренних дел и администрации об образовании временной буферной зоны на границе с РБ, где участились нападения на пограничников со стороны нелегальных мигрантов.
На пресс-конференции после заседания Туск рассказал, что министры говорили о том, что страна должна сделать для улучшения ситуации на границе.
Высокопоставленный чиновник добавил, что правительство осознает негативные последствия создания такой зоны для населения и будет искать пути, как помочь местным жителям. Туск добавил, что власти будут искать пути, чтобы помочь людям.
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