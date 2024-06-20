Госпогранкомитет Беларуси цинично заявил, что фиксирует увеличение группировки украинских военных на границе с Украиной.

Защита суверенной территории Украины в Беларуси считают "провокацией"

Так называемый Госпогранкомитет Беларуси предупредил о "недопустимости провокаций на украинско-белорусской границе". Как будто они зафиксировали увеличение количества украинских пограничников вблизи своей территории.

В последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в частности, сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины, говорится в сообщении. Поделиться

Обращение "Госпогранкомитета Беларуси"

Украинские пограничники подчеркнули, что Силы обороны осуществляют защиту суверенной территории от агрессора и никаких провокаций в этом нет.

В последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в частности, сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В комментарии изданию " Украинская правда " представитель ГНСУ полковник Андрей Демченко подчеркнул:

На сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжелым вооружением: МТЛБ, БМП, включая американские "Брэдли", реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард" немецкого производства, а также другие средства поражения. Пограничная служба Республики Беларусь на границе с Украиной несет службу в усиленном режиме... Андрей Демченко Спикер ГНСУ

Правительство Польши согласовало создание временной буферной зоны на границе с Беларусью

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил об одобрении резолюции, предусматривающей создание буферной зоны на границе с Республикой Беларусь.

В ходе заседания правительство Польши поддержало предложение Министерства внутренних дел и администрации об образовании временной буферной зоны на границе с РБ, где участились нападения на пограничников со стороны нелегальных мигрантов.

На пресс-конференции после заседания Туск рассказал, что министры говорили о том, что страна должна сделать для улучшения ситуации на границе.

Мы одобрили резолюцию о создании временной буферной зоны на границе с Беларусью... Идея заключается в том, чтобы усложнить переправку нелегальных мигрантов через польско-белорусскую границу и создать лучшие условия для службы как для пограничной службы, так и для военных и полиции. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Высокопоставленный чиновник добавил, что правительство осознает негативные последствия создания такой зоны для населения и будет искать пути, как помочь местным жителям. Туск добавил, что власти будут искать пути, чтобы помочь людям.