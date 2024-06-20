У ДПСУ відреагували на заяви Білорусі про збільшення чисельності ЗСУ на кордоні

Держприкордонкомітет Білорусі цинічно заявив, що фіксує збільшення угруповання українських військових на кордоні з Україною.
Головні тези:
- Так званий Держприкордонкомітет Білорусі реагує на збільшення угруповання українських військових на кордоні з Україною, характеризуючи це як “провокацію”.
- Українські прикордонники заперечують наявність провокацій та наголошують на захисті суверенної території від потенційних загроз.
- Речник ДПСУ розповів про концентрацію різних підрозділів та техніки на суміжній території, включаючи важке озброєння.
- Уряд Польщі підтримав створення тимчасової буферної зони на кордоні з Білоруссю для ускладнення переправлення нелегальних мігрантів та поліпшення умов служби.
Захист суверенної території України у Білорусі вважають “провокацією“
Так званий Держприкордонкомітет Білорусі попередив про “неприпустимість провокацій на українсько-білоруському кордоні”. Ніби то вони зафіксували збільшення кількості українських прикордонників поблизу своєї території.
Українські прикордонники наголосили, що Сили оборони здійснюють захист суверенної території від агресора і жодних провокацій у цьому немає.
Останнім часом у зоні відповідальності Житомирського прикордонного загону Держприкордонслужби України фіксується збільшення угруповання українських збройних формувань, зокрема сил спеціальних операцій і спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
У коментарі виданню “Українська правда” речник ДПСУ полковник Андрій Демченко наголосив:
Уряд Польщі погодив створення тимчасової буферної зони на кордоні з Білоруссю
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про схвалення резолюції, яка передбачає створення буферної зони на кордоні з Республікою Білорусь.
Під час засідання уряд Польщі підтримав пропозицію Міністерства внутрішніх справ і адміністрації про утворення тимчасової буферної зони на кордоні з РБ, де почастішали напади на прикордонників з боку нелегальних мігрантів.
На пресконференції після засідання Туск розповів, що міністри говорили про те, що країна має зробити для покращення ситуації на кордоні.
Високопосадовець додав, що уряд усвідомлює негативні наслідки створення такої зони для населення та шукатиме шляхи, як допомогти місцевим мешканцям. Туск додав, що влада шукатиме шляхи, щоб допомогти людям.
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