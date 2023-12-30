В ГНСУ возразили закрытие границы для мужчин с 3 группой инвалидности
Категория
Украина
Дата публикации

В ГНСУ возразили закрытие границы для мужчин с 3 группой инвалидности

ГНСУ
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Источник:  ЦПД

В Государственной пограничной службе Украины заверили, что правила пересечения границ для людей с инвалидностью 3-й группы не менялись, несмотря на слухи в соцсетях.

В ГНСУ отреагировали на фейковое изменение правил пересечения границы

В сети распространяют информацию, что якобы пограничники не выпускают из Украины лиц с третьей группой инвалидности и сопровождающих их, если у них нет военно-учетных документов.

Кроме этого, якобы ужесточился контроль документов для выезжающих по системе «Путь».

Однако, как сообщили в ГНСУ, распространяемая информация не соответствует действительности. Правила пересечения границ для людей с инвалидностью 3 группы не изменялись.

Также добавили, что оставляют за собой право тщательной проверки условий выезда и четкого соблюдения законодательства.

Правила определяют условия пересечения границы на время действия военного положения, в частности для граждан Украины мужского пола, которым в целом ограничен выезд за пределы Украины, и четко определяют категории и условия, по которым граждане могут пересекать границу.

Общая мобилизация в Украине. Что может изменить новый законопроект

25 декабря правительство направило в ВРУ законопроект №10378, который должен будет регулировать вопросы мобилизации, рекрутинга и прохождения военной службы.

Что важно понимать, этот документ предусматривает ряд ограничений и санкций в отношении уклоняющихся от мобилизации военнообязанных украинцев.

По предварительным данным, уклоняющихся планируют вносить в специально созданный открытый Единый реестр должников.

Украинские граждане из этого списка будут ограничены в праве пользоваться собственным транспортом, не смогут получить водительские права, выезжать за границу, совершать сделки с движимым и недвижимым имуществом, а также будут ограничены в праве на пользование денежными средствами и другими ценностями, не смогут получить кредит и воспользоваться льготами.

Кроме того, согласно законопроекту, уклончанам и лицам, отказывающимся проходить медосмотр, сможет угрожать тюремное заключение сроком от трех до пяти лет.

Более того, Кабмин хочет в десять раз увеличить штраф за нарушение правил военного учета по сравнению с актуальными 850 грн и 1700 грн в случае повторного правонарушения.

Предусматривается увеличение штрафа за нарушение правил мобилизации и военной службы: с 8,5 тыс. грн. до 34-85 тыс. грн. (а в условиях особого периода - от 153 до 204 тыс. грн.).

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