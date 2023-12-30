У ДПСУ заперечили закриття кордону для чоловіків із 3 групою інвалідності

У Державній прикордонній службі України запевнили, що правила перетину кордонів для людей із інвалідністю 3-ї групи не змінювалися, попри чутки у соцмережах.

У ДПСУ відреагували на фейкову зміну правил перетину кордону

У мережі поширюють інформацію, що нібито прикордонники не випускають з України осіб з третьою групою інвалідності та тих, хто супроводжує їх, якщо в них немає військово-облікових документів.

Окрім цього, нібито став жорсткішим контроль документів для тих, хто виїжджає за системою «Шлях».

Проте як повідомили у ДПСУ поширювана інформація не відповідає дійсності. Правила перетину кордонів для людей з інвалідністю 3-ї групи не змінювалися.

Також там додали, що залишають за собою право ретельної перевірки умов виїзду та чіткого дотримання законодавства.

Правила визначають умови перетину кордону на час дії воєнного стану, зокрема для громадян України чоловічої статі, яким загалом обмежено виїзд за межі України, і чітко визначають категорії й умови, за якими громадяни можуть перетинати кордон.

Загальна мобілізація в Україні. Що може змінити новий законопроєкт

25 грудня уряд спрямував до ВРУ законопроєкт №10378, який повинен буде регулювати питання мобілізації, рекрутингу та проходження військової служби.

Що важливо розуміти, цей документ передбачає низку обмежень і санкцій щодо військовозобов'язаних українців, які ухиляються від мобілізації.

За попередніми даними, тих, хто ухиляється, планують вносити до спеціально створеного відкритого Єдиного реєстру боржників.

Українські громадяни з цього списку будуть обмежені в праві користуватися власним транспортом, не зможуть отримати водійські права, виїжджати за кордон, здійснювати операції з рухомим і нерухомим майном, а також будуть обмежені в праві на користування грошовими коштами та іншими цінностями, не зможуть отримати кредит і скористатися пільгами.

Крім того, згідно із законопроєктом, ухилянтам та особам, які відмовляються проходити медогляд, зможе загрожувати тюремне ув'язнення на строк від трьох до п'яти років. Поширити

Ба більше, Кабмін хоче удесятеро збільшити штраф за порушення правил військового обліку порівняно з актуальними 850 грн і 1700 грн у разі повторного правопорушення.

Передбачається збільшення штрафу за порушення правил мобілізації та військової служби: з 8,5 тис. грн до 34-85 тис. грн (а в умовах особливого періоду - від 153 до 204 тис. грн).