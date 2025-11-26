В Гонконге горит большой жилой комплекс — более 10 погибших

26 ноября жилой комплекс в Гонконге охватил масштабный пожар. Погибли 13 человек, включая пожарного.
Главные тезисы
Огненный апокалипсис: в Гонконге горят небоскребы
Пока известно о 13 погибших в результате сильного пожара, охватившего несколько высотных зданий в жилом комплексе в Гонконге.
Кроме того, известно о 28 пострадавших, шестеро из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Пламя охватило восемь кварталов жилого комплекса "Ван Фук Корт" в районе Тай По. В общей сложности там насчитывается 2000 квартир, в которых проживает около 4600 человек.
Власти присвоили пожару самый высокий, пятый уровень опасности.
Пока с огнем борются 737 пожарных, один из них — 37-летний Хо Вай-хо, умер в больнице после госпитализации с ожогами лица.
О возникновении пожара сообщили в 14.51, уже в 15.00 жители жилого комплекса начали эвакуироваться. Министерство внутренних дел Гонконга открыло несколько общественных центров как временные убежища, некоторые школы также принимают эвакуированных.
Полиция получила сообщение о не менее 13 человек, оказавшихся в ловушке на территории комплекса.
По данным транспортного департамента Гонконга, закрыты несколько дорог и изменены маршруты для более 30 автобусных линий во избежание пожара. Департамент добавляет, что "тщательно следит за ситуацией на дорогах в режиме реального времени".
