В Гонконге горит большой жилой комплекс — более 10 погибших
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Гонконге горит большой жилой комплекс — более 10 погибших

Гонконг
Читати українською
Источник:  BBC

26 ноября жилой комплекс в Гонконге охватил масштабный пожар. Погибли 13 человек, включая пожарного.

Главные тезисы

  • Более 10 человек погибли в результате масштабного пожара в жилом комплексе Гонконга, включая одного пожарного.
  • Пламя охватило несколько высотных зданий и леса, окружавшие комплекс, угрожая жизням тысяч жителей.
  • Причиной пожара стало возгорание строительных лесов и сетки во время ремонтных работ, вызвавших опасность для около 4600 человек, проживающих в комплексе.

Огненный апокалипсис: в Гонконге горят небоскребы

Пока известно о 13 погибших в результате сильного пожара, охватившего несколько высотных зданий в жилом комплексе в Гонконге.

Кроме того, известно о 28 пострадавших, шестеро из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Пламя охватило восемь кварталов жилого комплекса "Ван Фук Корт" в районе Тай По. В общей сложности там насчитывается 2000 квартир, в которых проживает около 4600 человек.

Причиной стало возгорание бамбуковых строительных лесов и сетки, которыми были оцеплены здания на время реновации. Местные жители жаловались на курящих во время работы рабочих.

Власти присвоили пожару самый высокий, пятый уровень опасности.

Пока с огнем борются 737 пожарных, один из них — 37-летний Хо Вай-хо, умер в больнице после госпитализации с ожогами лица.

О возникновении пожара сообщили в 14.51, уже в 15.00 жители жилого комплекса начали эвакуироваться. Министерство внутренних дел Гонконга открыло несколько общественных центров как временные убежища, некоторые школы также принимают эвакуированных.

Полиция получила сообщение о не менее 13 человек, оказавшихся в ловушке на территории комплекса.

По данным транспортного департамента Гонконга, закрыты несколько дорог и изменены маршруты для более 30 автобусных линий во избежание пожара. Департамент добавляет, что "тщательно следит за ситуацией на дорогах в режиме реального времени".

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Лос-Анджелесе снова бушует масштабный пожар — видео
Пожары в Лос-Анджелесе
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Калифорнии вспыхнул масштабный лесной пожар — видео
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Огненный ад. Масштабный пожар пылает в Кемеровской области РФ — видео
огонь

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?