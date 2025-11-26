У Гонконзі горить великий житловий комплекс — понад 10 загиблих

26 листопада житловий комплекс у Гонконзі охопила масштабна пожежа. Загинули 13 осіб, включно з пожежником.
Головні тези:
- У Гонконзі сталася масштабна пожежа у житловому комплексі Ван Фук Корт, де загинули 13 осіб, включаючи одного пожежника.
- Горіли висотні будівлі та ліси, що оточували комплекс під час ремонтних робіт, спричинивши загрозу для тисяч жителів.
Вогняний апокаліпсис: у Гонконзі палають хмарочоси
Наразі відомо про 13 загиблих у результаті сильної пожежі, що охопила кілька висотних будівель у житловому комплексі в Гонконзі.
Крім того, відомо про 28 постраждалих, шестеро з яких були госпіталізовані у важкому стані.
Полум'я охопило вісім кварталів житлового комплексу "Ван Фук Корт" у районі Тай По. Загалом там налічується 2000 квартир, в яких проживає близько 4600 осіб.
Влада присвоїла пожежі найвищий, п'ятий рівень небезпеки.
Наразі з вогнем борються 737 пожежників, один з них — 37-річний Хо Вай-хо, помер у лікарні після госпіталізації з опіками обличчя.
Про виникнення пожежі повідомили о 14:51, вже о 15:00 мешканці житлового комплексу почали евакуюватися. Міністерство внутрішніх справ Гонконгу відкрило кілька громадських центрів як тимчасові притулки, деякі школи також приймають евакуйованих.
Поліція отримала повідомлення про щонайменше 13 осіб, які опинилися у пастці на території комплексу.
За даними транспортного департаменту Гонконгу, закрито кілька доріг і змінено маршрути для понад 30 автобусних ліній, щоб уникнути пожежі. Департамент додає, що "ретельно стежить за ситуацією на дорогах у режимі реального часу".
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-